DİDİM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI İHALENİN KONUSU: Aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz 2644 sayılı Tapu Kanunu'nun 21. Maddesine göre ihdas edilerek Didim Belediyesi adına tescil edilecek taşınmazlardan olup yapılacak ihale sonucunda satış ve tescil işlemi birlikte yapılacaktır. Sıra No İl İlçe Mahalle Ada Parsel Toplam yüzölçümü (m2) Belediye Hissesi (m2) Cinsi Fiili durumu İmar durumu Tahmini satış bedeli (TL) Geçici teminat bedeli (TL) İhale tarihi İhale saati 1 Aydın Didim Mavişehir 4936 A 254,53 Tam İhdasen tescil edilecek olan arsa Boş A-2 Konut Taks.0.40 Kaks:0,80 4.500.000,00 135.000,00 21.12.2023 14:30 2 Aydın Didim Mavişehir 4936 B 258,24 Tam İhdasen tescil edilecek olan arsa Boş A-2 Konut Taks.0.40 Kaks:0,80 4.565.000,00 136.950,00 21.12.2023 :14:35

İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ: İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır. İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ: İhale ile ilgili Şartname mesai saatleri içerisinde Didim Belediye Başkanlığı, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 2.500,00-TL bedel karşılığında alınabilir. GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR: İhalesine katılınacak taşınmazın Geçici Teminat bedelinin Belediyemiz veznelerine yada Belediyemizin Vakıfbank TR35 0001 5001 5800 7309 5976 60 İBAN numaralı hesabına (açıklamaya; "ihalesine girilen ada parselin Geçici Teminat bedeli" ibaresi düşülerek yatırılması), veya Tedavüldeki Türk Parası cinsinden Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektuplarının ( süresiz ve limit içi olması, bunların teminat mektubunda görünmesi, teyit yazısının ibrazı gerekli) veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerin, ihale saatine kadar İhale Komisyonuna sunulması gerekmektedir. (Geçici teminat bedellerinin Belediyemiz Banka hesabına yatırılması durumunda banka dekontları kabul edilmeyecek olup, bu tutarların ilgili emanet hesabına alındığına dair onaylı muhasebe işlem fişinin (Alındı Belgesi) ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına sunulması zorunludur.) İHALENİN SAATİ, YERİ: İhale yukarda belirtilen tarih ve saate Didim Belediyesinin Ana Hizmet Binasının bulunduğu Cumhuriyet Mahallesi İnönü Bulvarı no:269 Didim Aydın adresinde Encümen Toplantısının yapılacağı salonda Encümen huzurunda yapılacaktır. İSTENİLEN EVRAKLAR VE TESLİM SÜRESİ:

Tebligat için adres beyanı ile ihaleye iştirak etmek için verilmiş dilekçe; (b) Nüfus Kayıt Örneği, (c) Yerleşim yeri belgesi (d) Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borçlarının olmadığına dair belge, (e) Özel hukuk tüzel kişileri idari merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği tam temsile yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi ihale komisyon başkanlığına vermeleri, Ayrıca kamu tüzel kişilerinin ise belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi (f) Geçici Teminat ve Şartname bedelinin yatırıldığına dair dekont ve istekli tarafından imzalanmış şartnameyi;

İhale günü Saat 13:30' a kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne bir dilekçeyle birlikte Kapalı zarf içerisinde vermeleri gerekmektedir. İhaleye gireceklerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nda belirtilen niteliklere haiz olmaları esastır. İsteklilerin kapalı zarf içerisinde belediyemize vermiş oldukları ve Belediye Encümeni huzurunda açılacak olan ihale dosyasındaki eksikliklerden dolayı Belediyemiz veya İhale Komisyonu herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

DİĞER HUSUSLAR: İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek suretiyle 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 29.Maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir. Tel : 0 256 811 26 60 /2243 Belge geçer : 0 256 811 21 11

İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN01947797

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