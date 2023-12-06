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HATAY 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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Giriş Tarihi 07 Aralık 2023, 00:01 Güncelleme 07 Aralık 2023, 00:19
Giriş Tarihi 06 Aralık 2023, 00:00 Güncelleme 07 Aralık 2023, 00:19

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HATAY 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/234 Esas

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Hatay 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2020/234 Esas, 2022/474 Karar sayılı dosyasının zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.05/12/2023

Basın No: ILN01946104

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