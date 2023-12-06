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T.C.

ERZURUM

1. AİLE MAHKEMESİNDEN

Esas No : 2023/47 Esas

Davalı : SIBĞET ACA

Davacı Şükran AKBULUT tarafından 06/02/2023 tarihinde davalı Sıbğet ACA aleyhine açılan nafakanın artırımı davasında lehine bağlanan nafakanın artırımını talep ve dava edilmiştir.

Tüm aramalara rağmen kendisine ulaşılamayan davalı Sıbğet ACA'nın ön inceleme duruşma gün ve saatinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davanın 6100 sayılı HMK.nun 320/1.maddesi kapsamında duruşma açılmadan karar verilemeyecek nitelikte olduğu anlaşılmakla ön incelemenin duruşmalı olarak yapılmasına, dava basit yargılama usulüne tabi olmakla ön inceleme duruşması tamamlandıktan sonra eksiklik bulunmadığı takdirde tahkikata geçilerek ayrı bir tahkikat duruşma günü belirlenmeksizin HMK.'nın 320/2.maddesi ve Bölge Adliye Ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî Ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin 201/2.maddesi uyarınca ön inceleme duruşmasının ve ilk tahkikat duruşmasının birlikte yapılarak duruşmanın 12/03/2024 günü saat 10:20'ye bırakılmasına,

HMK139. maddesi uyarınca sulh için gerekli hazırlığı yapmanız belirlenen duruşma gün saatinde ÖNİNCELEME VE TAHKİKAT DURUŞMASININ birlikte yapılacağı HMK 139,147/2 maddeleri uyarınca belirlenen gün ve saatte geçerli özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmazsanız duruşmaya gelen taraf yargılamaya devam etmek isterse duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz HMK 321.maddesi uyarınca tahkikatın tamamlanması sonrası taraflara beyanda bulunmak için ayrıca süre verilmeyerek hazır bulunanların son beyanları alınıp yargılama sona erdirilip karar verileceği HMK 150.maddesi uyarınca duruşmaya gelmezseniz diğer taraf da gelmez veya gelen taraf davayı takip etmezse dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verileceği hususu, İHTAREN ve İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Katip 244909 Hakim 151115

e-imzalıdır e-imzalıdır

Basın No: ILN01944896

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