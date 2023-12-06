2024 YILI 120000 ADET HASTA ALTI BEZİ ALIMI
DARÜLACEZE BAŞKANLIĞI
2024 YILI 120000 ADET HASTA ALTI BEZİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
|İKN
|:
|2023/1389024
|1-İdarenin
|a) Adı
|:
|DARÜLACEZE BAŞKANLIĞI
|b) Adresi
|:
|Halil Rıfat Paşa Mahallesi Darülaceze Caddesi No:51 34384 Okmeydanı ŞİŞLİ/İSTANBUL
|c) Telefon ve faks numarası
|:
|2122201020 - 2122210303
|ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
|:
|https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
|a) Adı
|:
|2024 YILI 120000 ADET HASTA ALTI BEZİ ALIMI
|b) Niteliği, türü ve miktarı
|:
|2024 Yılı 120.000 Adet Hasta Altı Bezi Alımı, 1 Kısım 2 Kalem
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
|c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
|:
|Darülaceze Başkanlığı Ayniyat Depoları
|ç) Süresi/teslim tarihi
|:
|İşin süresi 01.01.2024 ile 31.12.2024 tarihleri arasındadır. İhtiyaçlar, Taşınır Mal Birimindeki ilgili memur tarafından telefon ve faksla yükleniciye bildirilecek, istenilen malzemeler bildirilen teslim tarihinde Başkanlığımızın malzeme teslim yeri olan depolara teslim edilecektir. Bir yılda 3 kez sipariş talepleri yerine getirmeyen ve bir yılda 3 kez istenilen evsafta uygun malzeme getirmeyip hakkında tutanak tutulan firmanın ihale sözleşmesi tek taraflı iptal edilecek ve yasal işlem yapılacaktır. (Yüklenici faks ve telefon numaralarını ilgili memura vermek zorundadır.) Mal Alımları idarenin belirlediği günlerde yapılabilecek, teslim saatleri 9:00 ile 14:00 saatleri arasında olacaktır. Kurum yetkilileri lüzum gördüğü zamanlarda isterse bu saatlere bağlı kalmaksızın malzeme isteyebilecektir. Teslim edilen Temizlik maddeleri kurumumuzun muayene heyeti tarafından Muayene edilir. Muayene heyeti evsafına uygun bulmadığı malzemeyi reddedip geri çevirmekle yetkilidir. Muayene heyetince evsafına uygun bulunmayıp geri çevrilen malzemeler ve maddeler ertesi gün içerisinde heyetin kabul edeceği evsafa uygun olarak kurumumuz ambarına teslim edilecektir. Başkanlığımız gerektiğinde İstanbul Belediyesi ve Sağlık Bakanlığına Hıfzısıhha Enstitülerinde gelen temizlik maddelerinin tetkikini isteyebilir. Sarf edilecek mal Yüklenici tarafından getirilir. Bu tetkiklerin ücretleri ve ulaşım ücretleri yüklenici tarafından ödenir. Yüklenici bu bilimsel rapora uymak zorundadır. Başkanlığımıza gelen malzemelerin tartımında Kurumumuz kantarı esas alınacaktır. Taşınır Mal Birimindeki ilgili memur tarafından telefonla veya faksla siparişi verilen malzeme Yüklenici firma tarafından olağanüstü haller dışında (deprem, yangın, sel felaketi vs.) mutlaka temin edilerek getirilecektir. Firmaya tanınan süre içinde malzeme gelmediğinde Başkanlığımız istediği yerden malzemeyi temin edecek, bu bedel yüklenici firmaya yapılacak ödemelerden kesilecek, yetmediği takdirde teminatından alınacaktır. Malzemelerin Başkanlığımıza nakli, yüklenip boşaltılması Yüklenici firmaya aittir. Teslim edilen malzemelerin kasa, torba, kutu, teneke vs. ambalajları sağlam ve temiz olacaktır
|d) İşe başlama tarihi
|:
|01.01.2024
3-İhalenin
|a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
|:
|20.12.2023 - 10:30
|b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
|:
|Halil Rıfatpaşa Mah. Darülaceze Cad. No:51 Okmeydanı-Şişli/İSTANBUL Darülaceze Başkanlığı Sadıka Sabancı Çok Amaçlı Salonu (Darülirfan)
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
|4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
|4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
|İstekliler ihale gün ve saatine kadar bütünkalemler için belirtilen malzemelerin markaları belirtilerek liste halinde birim miktarından az olmamak üzere iki birim miktarı numune getirecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
Basın No: ILN01945693
#ilan.gov.tr