DARÜLACEZE BAŞKANLIĞI

ç) Süresi/teslim tarihi

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İşin süresi 01.01.2024 ile 31.12.2024 tarihleri arasındadır. İhtiyaçlar, Taşınır Mal Birimindeki ilgili memur tarafından telefon ve faksla yükleniciye bildirilecek, istenilen malzemeler bildirilen teslim tarihinde Başkanlığımızın malzeme teslim yeri olan depolara teslim edilecektir. Bir yılda 3 kez sipariş talepleri yerine getirmeyen ve bir yılda 3 kez istenilen evsafta uygun malzeme getirmeyip hakkında tutanak tutulan firmanın ihale sözleşmesi tek taraflı iptal edilecek ve yasal işlem yapılacaktır. (Yüklenici faks ve telefon numaralarını ilgili memura vermek zorundadır.) Mal Alımları idarenin belirlediği günlerde yapılabilecek, teslim saatleri 9:00 ile 14:00 saatleri arasında olacaktır. Kurum yetkilileri lüzum gördüğü zamanlarda isterse bu saatlere bağlı kalmaksızın malzeme isteyebilecektir. Teslim edilen Temizlik maddeleri kurumumuzun muayene heyeti tarafından Muayene edilir. Muayene heyeti evsafına uygun bulmadığı malzemeyi reddedip geri çevirmekle yetkilidir. Muayene heyetince evsafına uygun bulunmayıp geri çevrilen malzemeler ve maddeler ertesi gün içerisinde heyetin kabul edeceği evsafa uygun olarak kurumumuz ambarına teslim edilecektir. Başkanlığımız gerektiğinde İstanbul Belediyesi ve Sağlık Bakanlığına Hıfzısıhha Enstitülerinde gelen temizlik maddelerinin tetkikini isteyebilir. Sarf edilecek mal Yüklenici tarafından getirilir. Bu tetkiklerin ücretleri ve ulaşım ücretleri yüklenici tarafından ödenir. Yüklenici bu bilimsel rapora uymak zorundadır. Başkanlığımıza gelen malzemelerin tartımında Kurumumuz kantarı esas alınacaktır. Taşınır Mal Birimindeki ilgili memur tarafından telefonla veya faksla siparişi verilen malzeme Yüklenici firma tarafından olağanüstü haller dışında (deprem, yangın, sel felaketi vs.) mutlaka temin edilerek getirilecektir. Firmaya tanınan süre içinde malzeme gelmediğinde Başkanlığımız istediği yerden malzemeyi temin edecek, bu bedel yüklenici firmaya yapılacak ödemelerden kesilecek, yetmediği takdirde teminatından alınacaktır. Malzemelerin Başkanlığımıza nakli, yüklenip boşaltılması Yüklenici firmaya aittir. Teslim edilen malzemelerin kasa, torba, kutu, teneke vs. ambalajları sağlam ve temiz olacaktır