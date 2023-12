Lapseki Belediye  Başkanlığı'ndan

Adres Ada/Parsel Niteliği Muhammen Bedel Geçici ihale teminatı Cumhuriyet Mah. Çanakkale Cad. No:2C Ada:359 Parsel:4 C Blok K/3 D/20 nolu mesken (137.42m2) (3+1) 3.443.000,00 103.290,00 Cumhuriyet Mah. Çanakkale Cad. No:2B Ada:359 Parsel:4 B Blok K/5 D/32 nolu mesken (150.54m2) (3+1) 4.032.500,00 120.975,00 Cumhuriyet Mah. Çanakkale Cad. No:2C Ada:359 Parsel:4 C Blok K/4 D/ 25 nolu mesken (137.42m2) (3+1) 3.752.000,00 112.560,00 Cumhuriyet Mah. Çanakkale Cad. No:2C Ada:359 Parsel:4 C Blok K/3 D/ 16 nolu mesken (142,25m2) (3+1) 3.810.000,00 114.300,00 Cumhuriyet Mah. Çanakkale Cad. No:2B Ada:359 Parsel:4 B Blok K/7 D/ 42 nolu mesken (109,30m2) (2+1) 2.630.000,00 78.900,00 Cumhuriyet Mah. Çanakkale Cad. No:2C Ada:359 Parsel:4 C Blok K/5 D/ 30 nolu mesken (137,42m2) (3+1) 3.752.000,00 112.560,00 Cumhuriyet Mah. Çanakkale Cad. No:2C Ada:359 Parsel:4 C Blok K/5 D/ 26 nolu mesken (142,25m2) (3+1) 3.810.000,00 114.300,00 Cumhuriyet Mah. Çanakkale Cad. No:2C Ada:359 Parsel:4 C Blok K/9 D/ 50 nolu mesken (137,42m2) (3+1) 3.817.500,00 114.525,00 Cumhuriyet Mah. Çanakkale Cad. No:2C Ada:359 Parsel:4 C Blok K/10 D/ 55 nolu mesken (137,42m2) (3+1) 3.818.000,00 114.540,00 Cumhuriyet Mah. Çanakkale Cad. No:2B Ada:359 Parsel:4 B Blok K/10 D/53 nolu mesken (137,42m2) (3+1) 3.718,000,00 111.540,00 Cumhuriyet Mah. Çanakkale Cad. No:2B Ada:359 Parsel:4 B Blok ZMN 3 nolu İşyeri (255,95m2) 9.400,000,00 282.000,00 Cumhuriyet Mah. Çanakkale Cad. No:2B Ada:359 Parsel:4 B Blok ZMN 2 nolu İşyeri (150.73m2) 5.500.000,00 165.000,00 Cumhuriyet Mah. Çanakkale Cad. No:2B Ada:359 Parsel:4 B Blok K/1 D/11 nolu mesken (140,38m2) (3+1) (57m2 teras) 4.930.000,00 147.900,00 Cumhuriyet Mah. Çanakkale Cad. No:2C Ada:359 Parsel:4 C Blok K/1 D/ 8 nolu mesken (105,34m2) (3+1) (103m2 teras) 5.200.000,00 156.000,00 Cumhuriyet Mah. Çanakkale Cad. No:2C Ada:359 Parsel:4 C Blok K/1 D/ 7 nolu mesken (141,50m2) (3+1) (56m2 teras) 4.900.000,00 147,000,00 Cumhuriyet Mah. Çanakkale Cad. No:2C Ada:359 Parsel:4 C Blok K/2 D/ 12 nolu mesken (141,50m2) (3+1) 3.804.000,00 114.120,00 Cumhuriyet Mah. Çanakkale Cad. No:2C Ada:359 Parsel:4 C Blok K/3 D/ 17 nolu mesken (141.50m2) (3+1) 3.804,000,00 114.120,00 Cumhuriyet Mah. Çanakkale Cad. No:2C Ada:359 Parsel:4 C Blok K/3 D/18 nolu mesken (105,34m2) (3+1) 2.645.000,00 79,350,00 Cumhuriyet Mah. Çanakkale Cad. No:2C Ada:359 Parsel:4 C Blok K/4 D/23 nolu mesken (105,34m2) (3+1) 3.315.000,00 99.450,00 Cumhuriyet Mah. Çanakkale Cad. No:2B Ada:359 Parsel:4 B Blok K/3 D/ 21 nolu mesken (140,38m2) (3+1) 3.780.000,00 113.400,00 Cumhuriyet Mah. Çanakkale Cad. No:2B Ada:359 Parsel:4 B Blok K/4 D/ 25 nolu mesken (105,34m2) (3+1) 3.065.000,00 91.950,00 Cumhuriyet Mah. Çanakkale Cad. No:2C Ada:359 Parsel:4 C Blok K/5 D/ 27 nolu mesken (141,50m2) (3+1) 3.768.500,00 113,055,00 Cumhuriyet Mah. Çanakkale Cad. No:2B Ada:359 Parsel:4 B Blok K/5 D/ 30 nolu mesken (105,34m2) (3+1) 3.065.000,00 91,950,00 Cumhuriyet Mah. Çanakkale Cad. No:2B Ada:359 Parsel:4 B Blok K/5 D/31 nolu mesken (140,38m2) (3+1) 3.780.000,00 113,400,00 Cumhuriyet Mah. Çanakkale Cad. No:2B Ada:359 Parsel:4 B Blok K/6 D/36 nolu mesken (140,38m2) (3+1) 3.780.000,00 113,400,00 Cumhuriyet Mah. Çanakkale Cad. No:2B Ada:359 Parsel:4 B Blok K/6 D/35 nolu mesken (105,34m2) (3+1) 3.065.000,00 91.950,00 Cumhuriyet Mah. Çanakkale Cad. No:2C Ada:359 Parsel:4 C Blok K/8 D/43 nolu mesken (105,34m2) (3+1) 3.240.000,00 97,200,00 Cumhuriyet Mah. Çanakkale Cad. No:2C Ada:359 Parsel:4 C Blok K/9 D/48 nolu mesken (105,34m2) (3+1) 3.240.000,00 97,200,00 Cumhuriyet Mah. Çanakkale Cad. No:2C Ada:359 Parsel:4 C Blok K/10 D/54 nolu mesken (150,71m2) (2+1DUBLEKS) 4.060.000,00 121.800,00 Cumhuriyet Mah. Çanakkale Cad. No:2B Ada:359 Parsel:4 B Blok K/11 D/58 nolu mesken (70,02m2) (1+1) 2,000.000,00 60.000,00 31. Cumhuriyet Mah. Çanakkale Cad. No:2B Ada:359 Parsel:4 B Blok K/8 D/46 nolu mesken (108,64m2) (2+1) 3.065.000,00 91.950,00 32. Cumhuriyet Mah. Çanakkale Cad. No:2B Ada:359 Parsel:4 B Blok K/2 D/15 nolu mesken (105,34m2) (3+1) 2.630.000,00 78.900,00 33. Cumhuriyet Mah. Çanakkale Cad. No:2B Ada:359 Parsel:4 B Blok K/2 D/14 nolu mesken (70,02m2) (1+1) 1.750.000,00 52.500,00 34. Cumhuriyet Mah. Çanakkale Cad. No:2C Ada:359 Parsel:4 C Blok K/2 D/14 nolu mesken (70,02m2) (1+1) 1.750.000,00 52.500,00 35. Cumhuriyet Mah. Çanakkale Cad. No:2C Ada:359 Parsel:4 C Blok K/2 D/13 nolu mesken (105,34m2) (3+1) 2.630.000,00 78.900,00 36. Cumhuriyet Mah. Çanakkale Cad. No:2C Ada:359 Parsel:4 C Blok K/1 D/6 nolu mesken (142,25m2) (3+1) 3.560.000,00 106.800,00 37. Cumhuriyet Mah. Çanakkale Cad. No:2C Ada:359 Parsel:4 C Blok K/1 D/10 nolu mesken (137,42m2) (3+1) 3.435.000,00 103.050,00 38. Cumhuriyet Mah. Çanakkale Cad. No:2B Ada:359 Parsel:4 B Blok K/1 D/8 nolu mesken (137,42m2) (3+1) 3.435.000,00 103,050,00 39. Cumhuriyet Mah. Çanakkale Cad. No:2B Ada:359 Parsel:4 B Blok K/1 D/12 nolu mesken (150,54m2) (3+1) 3.765.000,00 112.950,00 40. Cumhuriyet Mah. Çanakkale Cad. No:2B Ada:359 Parsel:4 B Blok K/2 D/17 nolu mesken (150,54m2) (3+1) 3.765.000,00 112.950,00 41. Cumhuriyet Mah. Çanakkale Cad. No:2B Ada:359 Parsel:4 B Blok K/2 D/13 nolu mesken (137,42m2) (3+1) 3.435.000,00 103,050,00 42. Cumhuriyet Mah. Çanakkale Cad. No:2C Ada:359 Parsel:4 C Blok K/2 D/15 nolu mesken (137,42m2) (3+1) 3.435.000,00 103.050,00 43. Cumhuriyet Mah. Çanakkale Cad. No:2B Ada:359 Parsel:4 B Blok ZMN 1 nolu İşyeri (88.43m2) 3.500.000,00 105.000,00 44. Cumhuriyet Mah. Çanakkale Cad. No:2C Ada:359 Parsel:4 C Blok ZMN 1 nolu İşyeri (88.43m2) 3.500.000,00 105,000,00 45. Cumhuriyet Mah. Çanakkale Cad. No:2C Ada:359 Parsel:4 C Blok ZMN 2 nolu İşyeri (155,07m2) 5.740.000,00 172,200,00 46. Cumhuriyet Mah. Çanakkale Cad. No:2C Ada:359 Parsel:4 C Blok ZMN 4 nolu İşyeri (311,07m2) 10.160.000,00 304.800,00 01) Belediyemize ait ilçe merkezinin muhtelif yerlerinde bulunan,yukarıda vasfı, bağımsız bölümleri,muhammen bedelleri ve geçici ihale teminatları yazılı gayrimenkuller 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile ihale edilecektir. İhale Lapseki Belediyesi Encümen Salonunda 18/12/2023 tarihinde saat 10:00'da başlayacak olup,Belediye Encümeni huzurunda ilanda gösterilen sıralama takip edilerek 15'er dakika ara ile yapılacaktır. 02-)İhale ile ilgili şartnameler hafta içi mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Hizmet Binası, Emlak Servisinde görülebilir. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için son başvuru tarihi olan 17/12/2023 saat 17:00'a kadar aşağıdaki belgeler ile Belediye hizmet binası emlak servisine başvurmaları gerekmektedir. 03-)İlan ve şartnamede hüküm bulunmayan hususlar için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri aynen uygulanır. 04-)Komisyonun alacağı geçici ihale kararı ihale yetkilisinin onayına müteakip kesinleşecektir. Komisyonca uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise İta Amirinin onayını müteakip geçerlilik kazanacağı gibi ihale yetkilisi ihaleyi fesih etmesi halinde iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz. 05-)Taşınmaz belirtilen adreste Belediyemiz personeli tarafından gösterilebilir. 06-)İşbu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır. 07-)İhale sonucunun bildirilmesinden itibaren 15 gün içinde bedel yatırılmaz ise teminat gelir kaydedilir. İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER 01-)Dilekçe, 02-)Kanuni İkametgah Belgesi, (tüzel kişi ise)Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi 03-)Nüfus Cüzdan Fotokopisi,(tüzel kişi ise)Ticaret Sicil Belgesi 04-)Geçici ihale teminatı, Teminat Mektubu verilmesi halinde süresiz ibaresi şartı aranır 05-)Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin Noterden imza sirküsü 06-)Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekaletnamesi ile vekaleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü 07-)Şartname bedeli makbuzu (500,00 TL) (Ticari faaliyette bulunmayan derneklerden 10,00 TL) 08-)Yeterlilik belgesi. Yeterlilik belgesi.(Kiralama İhalesine katılacak ilgililerin,Belediyemize borcu bulunmayacak olup, borcu olan isteklilerin 1. Ve 2. Derece akrabalarına da yeterlilik belgesi verilmeyecektir.) - İdare İhaleleri yapıp yapmamakta serbesttir. - Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmez. İLAN OLUNUR.