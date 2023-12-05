T.C. DARENDE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/135 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Malatya/ Darende/ Yazıköy
MEVKİİ : Kızılsenir
PAFTA NO : K38C14B3A
ADA NO : 372
PARSEL NO : 3
YÜZÖLÇÜMÜ(mülkiyet) : 4.48 m2
YÜZÖLÇÜMÜ(irtifak) : 35.60 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : Mevlüt AKAN ve diğerleri
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEDAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : EPDK 9245-46 no'lu karar
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/135 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 28/11/2023
Basın No: ILN01943735
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