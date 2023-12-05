T.C.

ÇAMARDI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/142

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : NİĞDE İLİ, ÇAMARDI İLÇESİ, KOCAPINAR KÖYÜ

ADA NO : 109

PARSEL NO : 113

VASFI : TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 7,253.83

MALİKİN ADI VE SOYADI : FATİH İPEK, MERYEM KÖYÜSTÜ, ÖMER İPEK, RAMAZAN İPEK, SEVDA İPEK

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Davacı TEDAŞ tarafından davalılar aleyhine yukarıda ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve bu bedelin peşin ödenmesi karşılığında davacı adına tescili için mahkememiz esasında dava açılmıştır.

Taşınmazlarla ilgisi olanların ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açmaları halinde ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını gösterir belgeleri 30 gün içinde dosyaya ibraz etmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleştirileceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, ayrıca tespit edilen kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Çamardı Şubesine hak sahibi adına açılacak hesaba yatırılacağı, konuya ve taşınmaz mal değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 28/11/2023

Basın No: ILN01944374

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