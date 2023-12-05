T.C.

AFYONKARAHİSAR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO: 2018/1096- KARAR NO: 2023/524

Davacı Afyonkarahisar İl Özel İdaresi ile davalılar Zeynep Adıyaman ve diğerleri arasında mahkememizde görülmekte olan bedel tespiti ve tescil davası nedeniyle;

Mahkememiz dosyasından verilen 13/09/2023 tarihli karar ile davalılara ait Afyonkarahisar Merkez, Fatih mahallesi, 2394 ada 1 parsel numaralı taşınmazın 746,31 m²'lik kısmının kamulaştırmasına karar verilerek kamulaştırma bedelinin davalılara hisseleri oranında ödenmesine karar verilmiş, davacı vekili tarafından verilen karar istinaf edilmiş, verilen karar ve istinaf dilekçesi usulüne uygun şekilde davalı Zeynep Adıyaman'a tebliğ edilemeyip tebligata elverişli adresi temin edilemediğinden gerekçeli karar evrakı ve istinaf dilekçesi tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ yoluna gidilmesi gerekmiştir.

Davalı Zeynep Adıyaman'a gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize ya da bulunulan yer asliye hukuk mahkemesine sunulacak istinaf dilekçesi ile Konya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yoluna başvurabileceği, yine davacı vekilinin istinaf başvuru dilekçesine karşı cevap dilekçesi sunabileceği, aksi takdirde bu haklarından vazgeçmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01943612

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