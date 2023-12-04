T.C.
YÜKSEKOVA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2023/995 Esas 25/10/2023 KAMULAŞTIRMA İLANI
Hakkari İli Yüksekova İlçesinde bulunan ve aşağıda köy, parsel, malik, maliğin hisse oranı, cins, yüzölçümü ve kamulaştırılacak kısmının yüzölçümü bilgileri verilen Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım A,Ş Müdürlüğünce kamulaştırılmasına karar verildiği, mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili istemi ile yukarıda esas numarası belirtilen davanın kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açabilecekleri, yürütmenin durdurulması ile ilgili karar aldıkları takdirde mahkememize bildirmeleri gerektiği, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Yüksekova Ziraat Bankasına yatırılacağı, davaya ilişkin tüm savunma Ve kanıtların ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye Yazılı olarak bildirilmesi gerektiği 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince ilan olunur.
Sıra Mahalle Ada-Parsel Kamulaştırlan Alan(M²)pilon yeri itifak M²) Dosya Esas
1 Cumhuriyetmah. 316/4 7,18 m² 128,32 m² 2023/995
2 Cumhuriyetmah..315/9 1,89 m² 103,51 m² 2023/998 3 Cumhuriyetmah.. 312/2 65,64 m² 2023/1002
4 Cumhuriyetmah. 311/9 0,64 m² 132,50 m² 2023/1005
5 Cumhuriyetmah..309/25 0,47 m² 118,54 m² 2023/1008
6 Cumhuriyetmah.. 313/22 1,06 m² 313,85 m² 2023/1012
7 Cumhuriyetmah..318/2 202,61 m² 2023/1015
8 Cumhuriyetmah. 317/2 100,93m² 2023/1018 9- Cumhuriyetmah.302/19 113,82 m² 2023/1020
10 Cumhuriyetmah.. 323/35 2,05 m² 2023/1022
11 Cumhuriyetmah..499/8 48,73 m² 2023/1025
12 Cumhuriyetmah..499/6 72,40 m² 2023/1028
13 Cumhuriyetmah. 315/46 212,72 m² 2023/1032
14 Cumhuriyetmah..315/39 194,81 m² 2023/1035
15 Cumhuriyetmah.. 515/1 146,01 m² 2023/1038
16 Cumhuriyetmah..313/31 1,49 m² 180,83 m² 2023/1042
17 Cumhuriyetmah..313/27 94,55 m² 2023/1045
18 Cumhuriyetmah..311/1 2,25 m² 83,21 m² 2023/1048
19 Cumhuriyetmah. 310/1 8,00 m² 373,30 m² 2023/1052
20 Cumhuriyetmah..308/1 3,05 m² 63,81 m² 2023/1055
Basın No: ILN01942794
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