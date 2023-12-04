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T.C. YALOVA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/1350

Davacı SERKAN KALSIN tarafından davalı Hüseyin Oruç ve diğer davalılar aleyhine açılan ve mahkememizde görülmekte olan ortaklığın giderilmesi davasında, 1-Yalova ili, Merkez ilçesi, Bağlarbaşı Mah 820 ada 6 parsel sayılı taşınmazda hissedarlar arasında rızai taksim hususunda ittifak sağlanamadığından taşınmazların satışı suretiyle ortaklığın giderilmesi talep edilmiş olup;Davalı Hüseyin Oruç'a dava dilekçesi ve tahkikat duruşması tebliğ edilememiş ve adresi de tüm araştırmalara rağmen tespit edilemediğinden;

Duruşma Günü: 05/03/2024 günü saat: 09:33'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.M.K'un 112,126,127,128,129,131,317 ve 318 md. gereğince usulüne uygun olarak düzenlenmiş olan cevap dilekçenizi, varsa tanık dahil tüm delillerinizi, başka yerden getirtilecek belge ve dosyaların bulunmasını sağlayacak bilgileri içerir şekilde 2 haftalık süre içerisinde mahkememize sunmanız aksi takdirde dava dilekçesindeki tüm vakaları inkar etmiş sayılacağınız, hususu ilan tarihinden 7 gün sonra dava dilekçesi ve tahkikat duruşması tebliğ edilmiş sayılacağı davalı Hüseyin Oruç'a tebliğ olunur.

Basın No: ILN01944387

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