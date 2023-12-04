T.C. SÜRMENE ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2013/78 Esas

KARAR NO : 2013/134

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık, Mala Zarar Verme, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 11/09/2013 tarihli ilamı ile 151/1, 116/1, 142/1.b.2 maddesi gereğince 2000 TL ADLİ PARA, VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM.MEN(ÜSTSOY-DİĞER)(TCK 53/1-c), VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,b,d,e), 1 YIL 8 AY HAPİS, 3000 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Mihail ve Elena oğlu, 15/07/1958 doğumlu, Bilinmiyor, Bilinmiyor,mah/köy nüfusuna kayıtlı MERAP SHALIKIANI tüm aramalara rağmen bulunamamış, yakalama emri tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 02.11.2023

Tuğba GÜMÜŞTAŞ Katip 239991 e-imzalıdır Hünkar VURAL ASLAN Hakim 252644 e-imzalıdır

Basın No: ILN01943919

#ilan.gov.tr