T.C.

OLTU

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/329 Esas 30/11/2023

İLAN METNİ

Davacı , BAHATTİN UÇAK ileDavalı , ERZURUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;

Dava konusu yerin Erzurum ili Oltu ilçesi Dağdibi mahallesi 123 ada 1 nolu parselin batı tarafında kalan tescil haricitaşınmaz olduğu, bu taşınmazın davacı adına tescili talep olunmuş olup; TMK'nın 713. maddesi uyarınca tescil talebine varsa itirazı olanların itirazlarını ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememize bildirmeleri hususu ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01944167

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