T.C. DARENDE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/137 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Malatya/ Darende/ Yazıköy
MEVKİİ : Kızılsenir
ADA NO : 374
PARSEL NO : 4
YÜZÖLÇÜMÜ(irtifak) : 131.27 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : Münevver KAYACI ve diğerleri
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEDAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : EPDK 9245-46 no'lu karar
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/137 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 28/11/2023
Basın No: ILN01943712
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