T.C.

DARENDE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/138 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Malatya - Darende - Yazıköy Mah.

MEVKİİ : Kızılsenir Mah.

ADA NO : 320

PARSEL NO : 22

YÜZÖLÇÜMÜ : 17.90 (mülkiyet), 310.65 (irtifak)

MALİKİN ADI VE SOYADI : Mevlüt AKAN ve diğer davalılar

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEDAŞ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : EPDK9245-46 no'lu karar

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/138 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 28/11/2023

Basın No: ILN01943692

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