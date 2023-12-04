İLAN

BATMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/395KARAR NO : 2023/183

Davacı TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ aleyhine mahkememizde açılan kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Davacı vekili tarafından davalılar aleyhine, Batman ili Merkez ilçesi Kohikan köyü 2241 ada 5 nolu parsel nolu taşınmaz hakkında Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası açılmış, 16/03/2023 tarihinde davanın kabulüne karar verilmiş olup; tüm aramalara rağmen açık adresi tespit edilemeyen 14935197896 T.C. kimlik nolu, Kemal ve Yaşar oğlu, Ceyhan 02/02/1968 doğumlu CANAN AĞIRAN'a gerekçeli karar ve davacı vekili istinaf başvuru dilekçesi tebliğ edilmediğinden ilanen tebliğine karar verilmiş olup, gerekçeli kararın ve davacı vekili istinaf başvuru dilekçesinin ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ve bu süreden itibaren iki hafta içinde gerekçeli kararın tebliğ edilmiş olacağı ve istinaf başvuru sürenin biteceği İLANEN TEBLİĞ olunur.27/11/2023

Basın No: ILN01943975

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