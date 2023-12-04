T.C.

ANKARA 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/41

KARAR NO : 2023/436

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 15/06/2023 tarihli ilamı ile alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma, trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan TCK'NIN 179/3 maddesi delaletiyle TCK'nın 179/2 maddesi gereği 2 ay 15 gün hapis cezası ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, 5 yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar verilen sanık,

-Ahmet ve Sevgi oğlu, 19/03/1987 ALTINDAĞ doğumlu Erdal Mercan, tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm özetinin internet haber sayfasında İLANEN TEBLİĞİNE,

3- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK'nun 272 ve 273 maddeleri uyarınca hükmün tebliğinden itibaren 7 gün içinde mahkememize ya da en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle Ankara Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Basın No: ILN01944389

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