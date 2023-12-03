T.C.

YÜKSEKOVA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/995 Esas 25/10/2023 KAMULAŞTIRMA İLANI

Hakkari İli Yüksekova İlçesinde bulunan ve aşağıda köy, parsel, malik, maliğin hisse oranı, cins, yüzölçümü ve kamulaştırılacak kısmının yüzölçümü bilgileri verilen Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım A,Ş Müdürlüğünce kamulaştırılmasına karar verildiği, mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili istemi ile yukarıda esas numarası belirtilen davanın kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açabilecekleri, yürütmenin durdurulması ile ilgili karar aldıkları takdirde mahkememize bildirmeleri gerektiği, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Yüksekova Ziraat Bankasına yatırılacağı, davaya ilişkin tüm savunma Ve kanıtların ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye Yazılı olarak bildirilmesi gerektiği 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince ilan olunur.

Sıra Mahalle Ada-Parsel Kamulaştırlan Alan(M²)pilon yeri itifak M²) Dosya Esas

1 Cumhuriyetmah. 316/4 7,18 m² 128,32 m² 2023/995

2 Cumhuriyetmah..315/9 1,89 m² 103,51 m² 2023/998 3 Cumhuriyetmah.. 312/2 65,64 m² 2023/1002

4 Cumhuriyetmah. 311/9 0,64 m² 132,50 m² 2023/1005

5 Cumhuriyetmah..309/25 0,47 m² 118,54 m² 2023/1008

6 Cumhuriyetmah.. 313/22 1,06 m² 313,85 m² 2023/1012

7 Cumhuriyetmah..318/2 202,61 m² 2023/1015

8 Cumhuriyetmah. 317/2 100,93m² 2023/1018 9- Cumhuriyetmah.302/19 113,82 m² 2023/1020

10 Cumhuriyetmah.. 323/35 2,05 m² 2023/1022

11 Cumhuriyetmah..499/8 48,73 m² 2023/1025

12 Cumhuriyetmah..499/6 72,40 m² 2023/1028

13 Cumhuriyetmah. 315/46 212,72 m² 2023/1032

14 Cumhuriyetmah..315/39 194,81 m² 2023/1035

15 Cumhuriyetmah.. 515/1 146,01 m² 2023/1038

16 Cumhuriyetmah..313/31 1,49 m² 180,83 m² 2023/1042

17 Cumhuriyetmah..313/27 94,55 m² 2023/1045

18 Cumhuriyetmah..311/1 2,25 m² 83,21 m² 2023/1048

19 Cumhuriyetmah. 310/1 8,00 m² 373,30 m² 2023/1052

20 Cumhuriyetmah..308/1 3,05 m² 63,81 m² 2023/1055

Basın No: ILN01942794

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