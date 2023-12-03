T.C.

OSMANCIK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

İ L A N

ESAS NO : 2023/11 Esas

Davacı , YUSUF SATICI ile Davalılar , KIZILTEPE KÖYÜ TÜZELKİŞİLİĞİ, OSMANCIK MALMÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Çorum ili Osmancık ilçesi Kızıltepe Köyü Çaybaşı mevkii 126 ada 1 parselin bitişik kuzeyinde kalan kadastro çalışmaları sırasında tapulama harici (tescil harici)bırakılmış 1.066,72m² yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmazın TMK 713/4-5 maddeleri gereğince zilyetlik nedeniyle Yusuf SATICI adına tescili talep ve dava edilmiştir. İş bu dava konusu taşınmazlar üzerinde üstün hak iddia edenlerin veya davacıların davasına itirazı olanların son ilan tarihinden itibaren 3 (üç) ay içinde mahkememize başvurarak kendi adlarına tescil talep edebilecekleri veya davacıların davasına itiraz edebilecekleri ilan olunur.16/11/2023

Basın No: ILN01943636

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