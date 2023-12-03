PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Resmi İlan Haberleri

OLTU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Aralık 2023, 00:01 Güncelleme 04 Aralık 2023, 00:01
Giriş Tarihi 03 Aralık 2023, 00:00 Güncelleme 04 Aralık 2023, 00:01

T.C.

OLTU

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/329 Esas 30/11/2023

İLAN METNİ

Davacı , BAHATTİN UÇAK ileDavalı , ERZURUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;

Dava konusu yerin Erzurum ili Oltu ilçesi Dağdibi mahallesi 123 ada 1 nolu parselin batı tarafında kalan tescil haricitaşınmaz olduğu, bu taşınmazın davacı adına tescili talep olunmuş olup; TMK'nın 713. maddesi uyarınca tescil talebine varsa itirazı olanların itirazlarını ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememize bildirmeleri hususu ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01944167

#ilan.gov.tr

SON DAKİKA