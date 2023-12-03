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T.C. MANİSA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Tapuda Hazine adına kayıtlı bulunan Dava konusu Manisa İli Şehzadeler İlçesi Sancaklı bozköy Mahallesi 234 Ada 53 parsel sayılı taşınmaza ilişkin olarak davacı Eyüp Kiraz diken vekili tarafından, Mahkememizin 2023/66 Esas sayılı dosyasında, davalı Maliye Hazinesi aleyhine, olağanüstü zaman aşımı nedeniyle kazanım hukuki sebebine ve Türk Medeni Kanunu'nun 713/1 md.ne dayalı olarak tapu iptali ve tescil talepli dava açılmış olduğu TMK'nun 713/4 ve 5 md. uyarınca açılan bu davaya karşı ilân tarihinden itibaren üç ay içinde ilanda belirtilen koşulların gerçekleşmediğini ileri sürerek itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmez ve davacının iddiası ispatlanmış olursa, Mahkememizce taşınmazın tesciline karar verileceği hususu ilan ve tebliğ olunur. 23/11/2023

Basın No: ILN01944120

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