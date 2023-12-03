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T.C. KÜTAHYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/228 Esas

KÜTAHYA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile HATİCE HALİL KIZI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Vakıf Taşınmazı İddiasına Dayalı) davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. Kütahya İli, Merkez İlçe, Börekçiler Mahallesinde bulunan 318 ada, 13 parsel sayılı taşınmazın601123/74679600 hissesinin maliki Hatice (Halil Kızı)'nin bulunmaması ve mirasçılarının da tespit edilememiş olması nedeniyle Vakıflar Kanunu'nun 17. Maddesi hükmü gereğince vakfı olan "Elvan Beyzade Sinan Bey Vakfı" adına tespit ve tesciline karar verilmesi talebi nedeniyle adı geçen hakkında hazine tarafından gaiplik verilmesi istenmiş, MK 588 maddesinin atıfta bulunduğu 33/2 fıkrası gereğince (2) kez ilan yaptırılmasına karar verilmiş olup;İkinci ilan tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde hak sahibi olduğunu ileri sürerek bir kimse ortaya çıkmaz ve mahkememize başvurmaz ise taşınmazın malikinin gaipliğine ve mirasın devlete geçeceği İLAN olunur.

TAPU MALİKLERİ

Kütahya İli, Merkez İlçe, Börekçiler Mahallesinde bulunan 318 ada, 13 parsel sayılı taşınmaz malikleri Hatice (Halil kızı), Sultan Bayezid Han-i Sani Bin Mehmed Han-i Sani Vakfı

Basın No: ILN01943718

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