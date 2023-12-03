T.C. KANDIRA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2013/49

DAVALILAR : 1-Muzaffer KILIÇ- Fatih Mah. İhvanlar Cad. Atmaca Sk. No:11 Sancaktepe İstanbul

2-Ahmet AY- Fatih Mah. İhvanlar Cad. Atmaca Sk. No:11 Sancaktepe İstanbul

3-Kaya KILIÇ- Fatih Mah. İhvanlar Cad. Atmaca Sk. No:11 Sancaktepe İstanbul

Davacı Azem Ünver tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Satın Almaya Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi, tensip zaptı ekli duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, duruşma günü ve bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

03/01/2023 tarihli ziraat bilirkişi raporunda; dava tarihi (07/02/2013) ve senet tarihleri olan (15/02/2013 ve 29/04/2013) aynı yılı içinde olduğundan aynı değerde olacaklarından 2013 yılı verilerine göre taşınmazların değerinin toplan 146.165,40 TL olduğu, senet tarihleri olan (13/04/2012-05/12/2012-11/07/2012) aynı yılı içinde olduğundan aynı değerde olacaklarından yukarıda belirtilen tarihli senetlerle satılan taşınmazların değeri 2012 yılı verilerine göre 88.130,50 TL olduğu, 2011 yılı verilerine göre taşınmazların değerinin 119.437,90 TL olduğu mütalaa edilmiş olup,

Bilirkişi raporuna HMK 281 maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz takdirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkınızdan vazgeçmiş sayılacağınız,

Durusma Günü: 08/01/2024 günü saat: 11.45'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01943929

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