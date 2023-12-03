T.C.İSTANBUL ANADOLU 36. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.37790795-2017/705-Ceza Dava Dosyası

İLAN

Selam ve Fatema oğlu.21/10/1987 Jerba doğumlu.WİSSEM BEN CHEIKH hakkında mahkememizce verilen 27/11/2023 tarih ve 2017/705 esas 2023/658 sayılı karar ile düşme kararı verildiği anlaşılmıştır.

Sanığın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra başlamak üzere 7201 sayılı tebligat kanununun 31/1 maddesi gereğince 7 gün içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde İstinaf kanun yolu açık olmak ve bu yola başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşerek infaz edileceği hususu ilan olunur.29/11/2023

Basın No: ILN01944129

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