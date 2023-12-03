T.C. İSTANBUL ANADOLU 26. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO : 2023/124

KARAR NO : 2023/736

Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve kararnumarası yazılı 11/05/2023 tarihli ilamı ile,

Mahkememizin 2021/274 esas 2022/613 sayılı karar ile sanık hakkında verilen 3 kez 3 yıl 1 ay 15 günlük hapis cezası içeren hükümlerin KALDIRILMASINA,

Sanık hakkında 2017,2018,2019 yıllarında vergi kanunları uyarınca tutulan veya düzenlenen ve saklama ve ibraz mecburiyeti bulunan defter, kayıt ve belgeleri sahte olarak düzenleyerek Vergi Usul Kanuna muhalefet suçundan213 sayılı Vergi Usul Kanunu' nun 359/b maddesi gereğince 3 kez cezalandırılması amacıyla kamu davası açılmış ise de, 7394 sayılı yasanın 4. Maddesi ile değişik 213 sayılı Vergi Usul Kanunu' nun 359 maddesinde düzenlenen birden fazla takvim yılı veya vergilendirme dönemi içinde aynı suç işleme kararının icrası kapsamında işlenmesi halinde, Türk Ceza Kanununun 43 üncü maddesi uygulanır hükmü dikkate alınığında 2 kez hüküm kurulmasına yer olmadığına,

Sanığın 2017,2018,2019 yıllarına ait Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan eylemine uyan TCK'nın 37/1 atfıyla213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 359/b, 43/1,62/1 maddeleri gereğince 5 YIL HAPİS ,5237 sayılı TCK'nın 53/1 maddesinde belirtilen İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK'nın 53/1-a,d,e), VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM.MEN (ALTSOY)(TCK53/1-c) cezası ile cezalandırılan Mustafa ve Hatice oğlu, 30/11/1971 Sivas doğumlu, Sivas, Merkez, Çelebiler mah/köy nüfusuna kayıtlıMehmet KARAOĞLAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karartebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Tirajı 50.000'in üstündeki bir GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup ,mahkememize ya da mahkememize gönderilmek üzere başka yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine beyanda bulunarak, tutuklu veya hükümlü ise ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe verme suretiyle, İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yasa yolu açık olmak üzere ve kanun yollarına başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceğine karar verilmiş olup İLAN OLUNUR.01/12/2023

Basın No: ILN01944300

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