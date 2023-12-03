T.C.

IĞDIR

AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2021/908 Esas 22/11/2023

DAVALI : SAKINEH HOSSEINZADEH :İran İslam Cumhuriyeti Uyruklu

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Yapılan tüm araştırmalara rağmen davalı SAKINEH HOSSEINZADEH' in adresi bu güne kadar bulunamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı, tevzi formu ve duruşma günü tebliğ edilememiş olup davalının duruşma günü olan 18/01/2024 günü saat 11:05'te mahkememizde bizzat hazır bulunması veya bir vekil tarafından temsil edilmesi, aksi halde yargılamaya yokluğunda devam edileceği hususu ile tebliğ tarihinden itibaren cevap dilekçesi sunması, delil bildirmesi için iki haftalık kesin süre verildiği, verilen kesin süreye uyulmadığı takdirde o cevap dilekçesi sunma ve delil bildirme hakkından vazgeçmiş sayılacağının bu ilanın yayınlanmasından itibaren 7 gün sonra ilgiliye tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01943755

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