T.C.
DARENDE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/138 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Malatya - Darende - Yazıköy Mah.
MEVKİİ : Kızılsenir Mah.
ADA NO : 320
PARSEL NO : 22
YÜZÖLÇÜMÜ : 17.90 (mülkiyet), 310.65 (irtifak)
MALİKİN ADI VE SOYADI : Mevlüt AKAN ve diğer davalılar
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEDAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : EPDK9245-46 no'lu karar
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/138 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 28/11/2023
Basın No: ILN01943692
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