T.C. DARENDE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/121 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Malatya/ Darende/ Zaviye

MEVKİİ : Say Eteği

ADA NO : 124

PARSEL NO : 11

YÜZÖLÇÜMÜ(mülkiyet) : 19.18 m2

YÜZÖLÇÜMÜ(irtifak) :714.86 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : Mergube KAYA ve diğerleri

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEDAŞ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : EPDK 9245-46 no'lu karar

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/121 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 28/11/2023

Basın No: ILN01943717

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