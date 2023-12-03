T.C AMASYA AİLE MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2023/147 Esas

DAVALI :RIAN MOHAMMED SAEED SAEED 99518529288

Davacı Huda Ahmed Ibrahım Ibrahım-99506529634 tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemece dava dilekçesinde belirtilen adrese dava dilekçesini bildirir davetiye çıkarılmış olup, belirtilen adreste ikamet etmediğinizden bahisle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekilinin, mahkememize verdiği 09/03/2023 tarihli dilekçesi ile; müvekkili ile davalının 19 yıldır evli olduklarını, müvekkili ile davalının 2016 yılında mülteci olarak Türkiye ye geldiklerini 2016/2020 yılları arasında burada beraber yaşadıklarını, 2020 yılında davalının Irak'a geri döndüğünü, başka biriyle imam nikahıyla evlendiğini öğrendiğini, buna rağmen müvekkilini ve çocukları bırakmadığını, ülkeye turist olarak gelip kendilerini rahatsız ettiklerini, müvekkilini ve büyük oğlunu darp ettiğini, babalık görevlerini yerine getirmediğini, bu nedenle tarafların boşanmalarını, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa bırakılmasını talep ve dava etmiştir.

HMK.317 maddesi gereğince dava dilekçesinin tarafınıza tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde davaya karşı cevaplarınızı HMK'nun 129 maddesinde belirtilen şekilde sunmanız, süresi içerisinde cevap dilekçesi sunmadığınız takdirde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamınıinkar etmiş sayılacağınız İHTAR olunur.30/11/2023

Basın No: ILN01943978

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