T.C. ALANYA 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2023/280 Esas

Antalya ili, Alanya ilçesi, Uğrak Mahallesinde kain 36.3229 enlem; 32.2307 boylam coğrafi koordinatlarına isabet eden, taşınmazın kuzeyinin Alanya-Gazipaşa asfaltı ile güneyinin deniz-kumluk ile doğusunun ve batısının yine hali arazi ile çevrili olduğu, (A) ve (B) harfli taşınmazların tamamının Uğrak Mahallesi Kahra Devlet Ormanı içerisinde kaldığı,(A ve (B) harfli taşınmazlardan (a) 497.79 m², (B) 552.41 m²'liktapulama harici yer üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2023/280 Esas sayılı dosyasına dilekçe sunmaları gerektiği, aksi takdirde yargılama neticesinde şartları oluşmuş ise bu yerin davacılar Halil İbrahim Tok ve Mevlüt Toksöz adına tapuya tescil edilebileceği ilan olunur.

Basın No: ILN01943664

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