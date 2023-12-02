T.C. İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.İSTANBUL ANADOLUSULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2023/143 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/143 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İl, Üsküdar İlçe, ALTUNİZADE Mahalle/Köy, 27 Ada, 3 Parsel, 5 Nolu Bağımsız Bölüm GAYRİMENKULÜN TAPU KAYDI: Dosyasında mevcut; ekli tapu kaydında; İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Altunizade(Acıbadam) Mahallesi, Kat İrtifakı Tapu 128 cilt, 11657 sayfasında kayıtlı,27 ada, 3 parsel numaralı, 565.00m2 yüzölçümlü, Arsa Nitelikli, Zemin Kat 5 nolu bağımsız bölüm numaralı 16/152 arsa paylı Mesken(Daire)'in tamamı Fazlı kızı Zehra Şenel adına kayıtlı olduğu görüldü.GAVRİMENKULLERİN KONUMU VE EVSAFI: Kiymet takdirine konu; 27 ada, 3 numaralı Parsel üzerinde ki Apartmanın Zemin Katında bulunan 5 nolu bağımsız bölüm numaralı Daire; İstanhul İli, Üsküdar İlçesi, Acibadem Mahallesi, Bayır Sokak 17 kapı numaralı adreste bulunmaktadır. Söz konusu Dairenin bulunduğu Apartman yaklaşık 44 yıl önce betonarme Körkas sistemde 2 Bodrum Kat +Zemin Kat +Normal kat olmak üzere 6 kat olarak inşa edilmiştir. Apartmanın ana Biriş kapısı Bayır Sokak tarafından 1. Bodrum Kattan olup, giriş kapısı demir doğrama cam giydirme kapıdır. Merdiven sahanlıkları ve merdivenler mermer kaplı, demir korkuluklu, ahşap trabzanlıdır. Apartmanın dış cepheleri sıvalı boyalıdır.Apartmanda asansör bulunmayıp, katlara merdivenlerden ulaşılmaktadır. Söz konusu 5 bağımsız bölüm humaralı Daire Apartmanın Zemin katında Merdivenlerden Çıkıldığında Sağ tarafta 5 kapı numaralı Dairedir. Dairenin Diş giriş kapısı çelik donanımlı Ahşap kapı olup, iç mekân: Antre, hol, banyo, tuvalet, mutfak, 3 Yatak odası, salon ye balkon olmak Üzere 3+1 planında Yaklaşık 110m2 brüt,94m2 net alana sahip dairenin; Antre, hol, banyo, tuvalet ve mutfak tabanları ile banyo ve tuvaletin duvarları seramik kaplıdır. Oda Zeminleri ahşap Parke kaplı, oda duvarları saten boya, tavanda tavan boyası ve duvar ile tavan birleşim noktaları kartonpiyer,iç kapılar ahşap,pencere doğramamaları PVC. Çift ısıcam, banyoda; duşa kabin, klozet ve lavabo bulunmakta, tuvalet alaturkadır. Mutfak Tezgâhı üzeri Mermer, altında üstünde ahşap Malzemeden Yapılı dolaplar bulunmaktadlr. Isınması merkezi sistem doğalgaz iledir. Su ve elektriği bağlı çalışır vaziyettedir. Söz konusu dairenin bulunduğu apartmanın çevresi bahçe duvarı ile çevrili olup, bahçesinde açık otopark bulunmaktadır. Dairenin bulunduğu apartman ve daire normal işçilik ve Malzeme kalitesinde yapılıdır.Belediye ve diğer kamu hizmetlerinden azami derecede faydalanmaktadır. Ulaşımı kolay, Acıbadem Caddesine 185m., Çevre Yoluna 730m., Uzun Çayır'a 1.5km, Mesafede konumludur.Söz konusu Daire keşif esnasında kapalı olduğundan daire içerisine girilememiş olup, emsal olarak ayni kattaki bitişik daire gezilmiş görülmüş, dairenin içyapım özellikleri ve alanı hakkındaki bilgiler bu daire sakininden edinilmiş ve dosya içerisinde var olan önceki rapordan faydalanılmıstır.

Adresi : Acıbadem Mah Bayır Sok No :17 D:5 Üsküdar / İSTANBUL

Yüzölçümü : 565,00 m2

Arsa Payı : 16/152

İmar Durumu: Dosyasında Mevcut; Üsküdar Belediye başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 10.12.2021 Terih 68774 sayılı yazılarında; İstanbul İli, Üsküdar İlçesi,Acıbadem (eski Altunizade) Mahallesi, 27 ada, 3 parsel Sayılı yer; 1/1000 ölçekli, 13.12.2013 tasdik tarihli plan tadilatında; taks:0,25, kaks: 1.00yapılanma koşullarında, h:14.50m, (4kat) irtifada, ayrık

Nizam yapılanma ile konut alanında kalmaktadır.Altunizade Bölgesi Uygulama İmar Planının, plan notlarının 13, Maddesinde;"Konut alanlarında ifraz koşulu: parsel büyüklüğü en az 2000m2, parsel cephesi en az 18.00m.," denilmektedir.

Kıymeti : 5.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/02/2024 - 10:15 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 27/02/2024 - 10:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/03/2024 - 10:15 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 26/03/2024 - 10:15

02/11/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01943005

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