T.C. İSTANBUL 60. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/542

KARAR NO : 2023/1041

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 18.10.2023 tarihli ilamı ile sanık MUHAMMED AYYAS, (Huseyın ve Hamse oğlu, 01/01/1997 FİLİSTİN doğumlu, Filistin vatandaşı) hakkında 2 YIL 1 AY HAPİS CEZASI kararı verilmiş olup, Müşteki AYAH MARWAN ALSHEIKH KASSIM, (Marwan ve Tania kızı, 2003 amerika doğumlu) tüm aramalara rağmen bulunamamış, müştekiye gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, ilanın yayımlanmasından itibaren 7 gün içinde Mahkememizeveya Mahkememize gönderilmek üzerebulunduğuyer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile İstanbul Bölge AdliyeMahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurabileceğiaksi takdirde, ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra kararın müştekiye tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu İLAN OLUNUR.28.11.2023

Basın No: ILN01943257

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