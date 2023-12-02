T.C. ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 1986/588 Esas

KARAR NO : 1986/706

Davacı : ÇATALCA MALİYE HAZİNESİ

Davalılar : EMİNE NİLÜFER ÇAVUŞOĞLU, FATMA NEŞE TANDOĞAN,

NERİMAN GENÇ, ZEHRA ÇİĞDEM SAYAR, ZEYNEP TANDOĞAN AKAY

ADNAN ÜNER, ALİ ÜNER, AYLA TOKUŞ, AYŞE SIDIKA SAYAR,

AYTEKİN GÖZEN, BAYRAM ALİ ÜNER, BERRİN BEYGO, CEMAL ÇAKIR

EMİN ÖZSOY, EMİNE SAĞSÖZ, ERCAN ÜNER, ERDOĞAN ÜNER,

GÖNÜL ATAR, GÜLSEN BASAR, GÜLSEN BEL, GÜLSEREN DURMAZ

GÜLSÜM OTLATICI, GÜLTEN YILDIZ, HASBİ ÜNER, HÜLYA PINARCI

JALE YÜCEYALTIRIK, KAPLAN ÜNER, KERİM ÜNER, MAKSUT ÜNER

MERVE ÜNER KAPLAN, MÜJGEN GÖZEN GÖDEKMERDAN,NADİR ÜNER

NADİRE KAYA, NAİL ÜNER, NAZMİYE ÖZEN, NECDET ÜNER,

NEDRET KARTAL,NEVİN TANER,NEZAHAT YALÇIN,

NİLGÜN ÇALIŞKAN,NİLÜFER YASAR, NURTEN BAŞARIR, RASİM ÜNER

SEFA ÜNER, SEMRA ÜNER, SEVİM FİLİZLER, SEYFETTİN ÜNER

TÜLAY SEZER, TÜLİN GÜNDOĞAN, ZÜLFÜKAR ÜNER

"SAİT" Soyismi ve açık kimlik bilgileri bilinmiyor....

Davacı , ÇATALCA MALİYE HAZİNESİ ile Davalılar , AYŞE SIDIKA SAYAR, CEMAL ÇAKIR, HASBİ ÜNER, KAPLAN ÜNER, MAKSUT ÜNER, NAZMİYE ÖZEN, NECDET ÜNER, NEDRET KARTAL, NEZAHAT YALÇIN, RASİM ÜNER ve diğerleri arasında mahkememizde görülmekte olan Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davası nedeniyle;

"Çatalca Ferhatpaşa mahallesi 237 ada, 13 parsel nolu taşınmazın ve 232 ada, 3 nolu taşınmazın karar ekindeki krokideki A harfi ile işaretli 6235 M2'lik kısmının , birliğin son parsel nosu verilmek suretiyle Maliye Hazinesi adına 3 nolu parselin mütebaki kısmının davalılar adına komisyon kararındaki hisseler miktarında tapuya kayıt ve tesciline" karar verilmiş,

Davalı "SAİT"in açık kimlik bilgileri ve tebligata yarar geçerli adresi de tahkikata rağmen bulunamamış olduğundan; Gerekçeli Karar ve Davacı Hazine vekili'nin Temyiz Başvuru Dilekçesinin tebliğinin ilanen yapılmasına karar verilmiş olmakla,

HMK 394/5 ve 341/1 maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde Temyiz yoluna başvurulabileceği ilan olunur. 21/09/2023

Basın No: ILN01942932

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