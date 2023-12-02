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T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/360

DAVALI : MUSTAFA MURAT YEMENİCİ

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasının verilen ara kararı gereğince;

Dava dilekçesinde özetle; Olimpiyat Parkı Alanında mevcut durum itibariyle mülkiyeti kısmen Hazineye kısmen Gençlik ve Spor Bakanlığı Genel Müdürlüğüne ait parsel bulunduğunu, kısmende özel şahıslara ait parsellerin yer aldığını, planlarda Olimpiyat Parkı Alanı olarak belirlenmiş olan bu özel şahıs parselleri ve hisseleri ihtilaf konusu teşkil etmekte olduğunu, bu parsellerin evvelce ihtilaflarının çözümlenerek olimpiyat alanına kazandırılmak amacıyla Atatürk Olimpiyat Parkı Alanına dahil edilmişlerse de ihtilafların çözümlenemediğini, Genel Müdürlüğe tahsis edilmiş olan taşınmazdaki söz konusu tahsisin mevcut durumu ile kamu yararı amacına ulaşmayı sağlamaktan uzak kaldığını, söz konusu tahsisin daha etkin kullanılarak kamu yararı amacının sağlanabilmesi için belirtilen sorunların çözüme kavuşturulması amacıyla ilgili taraflar arasında 17/10/2016 tarihli protokol imzalandığını, kamulaştırma sahasındaki kamulaştırma işlemlerinin davacı Belediye tarafından tamamlanabilmesi için 18/06/2021 tarihli Ek Protokol ile 31/12/2023 tarihine kadar uzatıldığını, Başakşehir Belediye Encümeni tarafından ilgili kararın ilgili maddesinin hükmü çerçevesinde Olimpiyat Parkı Alanında kalan ve davalının maliki olduğu taşınmazında arasında bulunduğu özel şahısların mülkiyetinde bulunan taşınmazların kamulaştırılmasına karar verildiğini, davacı tarafından Kıymetli Takdir Komisyonu oluşturulduğunu, kamulaştırılacak taşınmazın bedelinin tespitinin yapıldığını, ilgili yerlere yazılar yazılarak tespit edilebilen maliklerin adresine uzlaşma davetiyesi gönderildiğini, taşınmazın metrekare rayiç bedelinin 2021 yılı için 597,97-TL olduğunu, yine taşınmaz üzerinde fiili el atmanın bulunmadığını, bahse konu protokol kapsamında kalan bir kısım parsel maliki ile kıymet takdiri raporu neticesinde belirlenen bedel üzerinden uzlaşma sağlandığını, geriye kalan taşınmaz malikleri ile uzlaşma sağlanamadığını, Kamulaştırma Kanununun 8. Madde mucibince satın alma usulü ile kamulaştırılamayan dava konusu İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, İkitelli-2 Mahallesi, 20 Pafta, 1511 Parsel sayılı mülkiyeti davalılara ait taşınmazın ilgili kanunun ilgili maddesi gereğince emsalleri doğrultusunda belirlenecek bedel karşılığında kamulaştırılmasını, takyidatların bedele yansıtılması neticesinde her türlü takyidattan ari bir şekilde davacı adına tapuya tescilini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmişlerdir.

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adreste ve yapılan adres araştırmasında belirlenen yurt dışı adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, belirlenen adreslerde bulunamadığınız

gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 01/02/2024 günü saat: 10:18'de Mahkememiz duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi takdirde, dava dilekçesinin ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren H.M.K.'nun 122 md. ce 2 hafta içinde 129. Md. deki hususları ve 114 md. uyarınca ilk itirazları içerir şekilde cevap dilekçesi ile ekinde davacı sayısı kadar örnek ekleyip delillerini bildirip eklemek suretiyle HMK 129. Md. uygun olarak davaya cevap verebileceği aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01944253

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