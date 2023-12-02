T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 22. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.59553166-2021/635-Ceza Dava Dosyası 28.11.2023

Konu :

İ L A N

Basit Yaralama suçundan sanık JAMAL SALMAN MOUSA THOABIT hakkında açılan davanın yapılan yargılaması sonunda verilen kararın sanığa ve müştekiye ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

Mahkememize ait yukarıda esas ve karar numarası yazılı 09.05.2023 tarihli karar ile H Salman ve Noorıya Mahdı oğlu, 06/05/1982 IRAK doğumlu, sanık JAMAL SALMAN MOUSA THOABIT hakkında 5237 sayılı TCK'nın 86/2 maddesigereğince 2.240,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına CMK 231/5 v.d. Maddeleri gereğince Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verildiği, söz konusu kararın sanık JAMAL SALMAN MOUSA THOABIT ve Najm ve Hanaa Kareem kızı, 12/11/1985 IRAK doğumlu müşteki ATHRAA NAJM ABDULAMEER AL-RIKABI' nın bildirmiş oldukları adreslere çıkarıldığı ancak sanık ve müşteki adına çıkarılan tebligat mazbatalarının mahkememize iade edildiği, yapılan adres araştırmaları sonucunda da sanık ve müştekinin adresinin tesbit edilemediği anlaşılmakla;

7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesine göre ilgililerin bilgisine en emin bir şekilde ulaşılabileceği gazetede sanık ve müştekiye ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, 7 GÜN İÇİNDE Mahkememize verilmek veya Mahkememize gönderilmek üzere bir dilekçe ile veya zabıt katibine yapılacak beyanının tutanağa geçirilerek hakime onaylatılması yoluyla Küçükçekmece Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde İTİRAZ kanun yoluna başvurabileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01943920

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