İSTANBUL 33. İŞ MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2016/92 Esas

KARAR NO : 2023/203

Davacı Mustafa Yayla tarafından davalılar M.Baki Yiğit, vs. aleyhine açılan Alacak davasının açık yargılaması sonunda;

A-Asıl Dava Yönünden ;

Davalı M. Baki Yiğit hakkındaki DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASINA,

Davalı Akdağ Akdağ Turizm ve İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hakkındaki DAVANIN KABULÜNE;

1-)32.400,00-TL maddi tazminatın iş kazası tarihi olan 08/12/2011 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı Akdağ Turizm ve İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nden alınarak davacıya verilmesine,

2-)Harçlar Kanunu ve Tarifesi uyarınca kabul edilen dava değeri üzerinden alınması gereken toplam 2.213,24-TL nispi karar ve ilam harcından, davacıdan peşin alınan 21,15-TL peşin karar ve ilam harcının mahsubu ile 2.192,09-TL nispi bakiye karar ve ilam harcının davalıdan tahsili ile Hazineye gelir kaydedilmesine,

3-)Davacıdan alınan 21,15-TL başvurma harcı ile 21,15-TL peşin karar ve ilam harcının davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

4-)Davacının adli yardım talebi kabul edillip dava adli yardımlı olarak görüldüğünden suç üstü ödeneğinden karşılanan ATK fatura bedeli 2.230,55-TL, tebligat ve posta gideri 124,25-TL olmak üzere toplam 2.354,80-TL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile Hazineye gelir kaydedilmesine,

Davacı tarafından yapılan ve hükmün altında dökümü gösterilen 514,00-TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

5-)Davalı Akdağ Turizm ve İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılan ve hükmün altında dökümü gösterilen 90,90-TL yargılama giderinin kendi üzerinde bırakılmasına,

6-)Davacı davada vekil ile temsil edildiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 13/1 maddesi uyarınca kabul edilen miktar üzerinden belirlenen 9.200,00-TL nispi vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Dair davacı vekilinin yüzüne, davalı vekilinin yokluğunda, gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren iki hafta içinde İstanbul BAM ilgili Hukuk Dairesi nezdinde İSTİNAF kanun yolu açık olmak üzere karar verildi.28/03/2023

Şeklinde verilen hüküm davalıM. BAKİ YİĞİT'e tebliğ edilemediğinden ve ilgilinin mernis adresi bulunmadığından ilanen tebliğine karar verilmiş olup, iş bu hüküm sonucu davalıM. BAKİ YİĞİT'etebliğyerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 28/11/2023

Basın No: ILN01944297

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