T.C. İSTANBUL 20. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/535 Esas 16/10/2023

Konu : Gaiplik İlanı

İ L A N

Davacı OR-AHAYİM HASTANESİNE YARDIM DERNEĞİ vekili tarafından verilen dilekçesi ile mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği yazılı bulunan Bernatin ALKALAY'a 1996 senesinden beri ulaşılamadığını, ve arada geçen süre zarfından kendisinden herhangi bir şekilde haber alınamadığını, gaipliği istenilen Bernatin ALKALAY'ı tanıyanların, görenlerin, oturduğu adresi bilenlerin iş bu ilanının gazetede yayınlandığı tarihinden itibaren 6 ay içerisinde 20. Sulh hukuk Mahkemesi 2022/535 (Eski esas İstanbul 7. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2021/688 Esassayılı) dava dosyasına müracaat etmeleri gerektiği, adı geçenin bu ilandan haberdar olması halinde yine 6 ay içerisinde yukarıda numarası yazılı dosyamıza müracaat etmesi, aksi halde BERNATİN ALKALAY'ın GAİPLİĞİNE karar verileceği 2. kez ilanen tebliğ olunur. 16/10/2023 GAİP TC KİMLİK NO : 50911214058

ADI SOYADI : BERNATİN ALKALAY

BABA ADI : YASEF

ANA ADI : DİNA

DOĞUM TARİHİ : 02/09/1920

DOĞUM YERİ : KADIKÖY

İKAMETGAH ADRESİ :

Basın No: ILN01944278

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