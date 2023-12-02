Arnavutköy Tapu Müdürlüğünden

İLAN

Sayın : ÖZDEN KARAYEL , AYFER DÖNMEZ, FATMA GÜLER

İstanbul İli Arnavutköy DURUSU Mah. 132 ada 3 parsel malikleri adına kayıtlı iken, 5831 Sayılı Kanunun 8. Maddesi İle Kadastro Kanunu'na Eklenen EK 3. Maddesine İstinaden mirasçılardan Zekiye Kahraman miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi talebinde bulunmuştur, ÖZDEN KARAYEL , AYFER DÖNMEZ, FATMA GÜLER 'e ulaşılamamıştır.

Bu nedenle; anılan kanun hükmüne göre,elbirliği mülkiyetinin devamına yönelik bir itiraz olan varsa bu itirazı ilanın tebliğinden itibaren (15 günlük süre içerisinde) Tapu Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir.Postada (vs) olabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Herhangi bir itirazınız olmazsa işbu taşınmaz üzerindeki elbirliği mülkiyeti paylı mülkiyete dönüştürülerek,hissedarlık esaslarına göre mirasçılar adına tapu kütüğüne tescil edilecektir.

Basın No: ILN01941811

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