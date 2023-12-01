TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ VERİ MERKEZİ İÇİN 12 ADET MONOFAZE AKILLI PDU VE 16 ADET TRİFAZE AKILLI PDU ALIMI

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİTürk-Alman Üniversitesi Veri Merkezi için 12 Adet Monofaze Akıllı PDU ve 16 Adet Trifaze Akıllı PDU mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1382337

İdarenin

Adı : BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ Adresi : Merkez Mah. Şahinkaya Cad. 106 34820 BEYKOZ/İSTANBUL Telefon ve faks numarası : 2163333507 - 2163333038

ç. İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

İhale konusu mal alımın

Adı : Türk-Alman Üniversitesi Veri Merkezi için 12 Adet Monofaze Akıllı PDU ve 16 Adet Trifaze Akıllı PDU Niteliği, türü ve miktarı : Devam eden Veri Merkezi Yapımı projemizde kullanılmak üzere 12 adet monofaze akıllı PDU ve 16 adet trifaze akıllı PDU alımı. Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. Yapılacağı/teslim edileceği yer : Türk-Alman Üniversitesi ALUAM Binası Veri Merkezi

ç. Süresi/teslim tarihi : İşin başlamasına müteakip 70 (yetmiş) gün içerisinde teslim yapılacaktır.

İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 1 (bir) işgünü içerisinde

İhalenin

İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 18.12.2023 - 10:30

İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğü Satın Alma ve İhale Komisyonu Toplantı Odası

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/ üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler: Teklif edilecek üründe üretici garantisi en az 2 yıl olmalıdır. (Teknik şartname Madde 22.)