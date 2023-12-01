TURHAL BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İHALE İLANI

1- İdarenin

a) Adı : Turhal Belediye Başkanlığı

b) Adresi : Celal Mah. Cumhuriyet Cad. No:1 60300 Turhal – TOKAT

c) Telefon – Faks Numarası : 3562751031/214 – 3562761156

2- İHALESİ YAPILACAK YERLER.

Mülkiyeti Turhal Belediye Başkanlığına ait olan Tokat İli Turhal ilçesi Pazar Mahallesi, 195 ada 101, 136 parsel numaralı taşınmazlar üzerine kat karşılığı sanayi dükkanları inşa edilecektir. Yapılacak olan sanayi dükkanlarının tamamının yükleniciye bırakılmasına karşılık belirlenen K.D.V. Dahil 22.500.000,00 TL muhammen bedel üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesine gereğince kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. Kapalı teklifler açıldıktan sonra en yüksek tekliften başlayarak açık artırımla ihaleye devam edilecektir. Geçici Teminat: 675.000,00 TL dir.

3-İhalenin Yapılacağı yer : Turhal Belediyesi Encümen Toplantı Odası

4- İhale Tarihi ve Saati : 14.12.2023 – 10 00

5- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI: İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin aşağıdaki belgeleri vermesi ve geçici teminatı yatırması gerekir.

A. İkametgah belgesi.

B. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, nüfus cüzdan fot., tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri.

C. 1. Özel hukuk tüzelkişileri için, tüzelkişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan alınmış sicil kayıt belgesi.

C.2. Gerçek kişiler için varsa ticaret veya sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

C.3. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birine ait C/1 ve C/2 bentlerinde belirtilen esaslara göre temin edilecek belgeler.

D. Noter tasdikli imza sirküleri.

D.1. Gerçek kişi olması halinde, imza beyannameleri.

D.2. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekâletname ile imza sirküleri.

D.3. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzelkişilerin her birinin D/1 ve D/2 bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler.

E. İsteklinin şirket olması halinde şirket tüzüğü ile şirket ortaklarını ve bunların hisse oranlarını ve görevlerini belirten belge,

F. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılma söz konusu ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin ihalenin yapıldığı yıla ait noter tasdikli vekaletnameleri ve noter tasdikli imza sirküleri.

G. İhale şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz.

H. İşe ait geçici teminat yatırıldığını gösteren makbuz.

I. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak hazırlanmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.

J. İsteklinin vergi borcu ve SGK borcu olmadığına dair ihalenin yapılacağı yılda alınmış belge.

K. İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğünü belirtir idareden temin edilecek "Yer Gördü Belgesi"

L-Belediye Borcu Yoktur Belgesi.

M. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair beyanname.

N. Türkiye'de tebligat için adres beyanı.

6- İhaleden doğacak kanuni kesintiler, İlan bedeli, tellallık harcı, damga vergisi ve diğer harçlar müşteriye aittir.

7- Telefonla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmeyecektir.

8- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale şartnamesinde istenilen hususları yerine getirmeleri gerekmektedir.

9- İhaleye girmek isteyen istekliler, 2886 sayılı kanunun 25. maddesi uyarınca yukarıda belirtilen geçici teminatı nakit veya limit dahili banka teminat mektubu olarak 13.12.2023 tarihi saat 17:00 kadar belediyeye yatırılacaktır.

10- Sanayi dükkânları yapım işi dosyası Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden 3.000,00 (üçbin)TL. bedel ödenerek alınabilecektir. Şartname ücretsiz görülebilir.

11- İhale dosyaları en geç 13.12.2023 tarihi saat 17:00 kadar belediyemiz mali hizmetler müdürlüğüne teslim edilecektir.

12- Belediyemiz Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Basın No: ILN01940550

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