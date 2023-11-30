T.C. ÖDEMİŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/675 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı , TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalılar , AYŞE SOLAK, MUSTAFA SERET, SAFİYE SERET, SERPİL SELDÜZ, ŞAZİYE SABAN arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

İzmir İli, Ödemiş İlçesi, Çayır Mahallesi 256 ada 5 parsel sayılı taşınmazın 232,67 m2'lik kısmının daimi irtifak hakkının kamulaştırma bedelinin tespiti ve Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi adına tapuya kayıt ve tescilinin talep olunduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesi uyarınca ilan olunur. 16/11/2023

Basın No: ILN01941236

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