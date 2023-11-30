T.C.BODRUM 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2022/250

KARAR NO : 2023/990

Davacı aleyhine mahkememizde açılan Vasiyetnâme Açılması (Noter) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;HÜKÜM :

1-Açılan davanınKABULÜNE,

2- 40973175820 T.C kimlik numaralı müteveffa Zühre PAULER tarafından Bodrum 8.Noterliği tarafından düzenlenildiği anlaşılan 09/08/2016 tarih ve 7514 yevmiye düzenleme şeklindeki vasiyetnamesininin açılıp okunduğunun ve bütün ilgililere duyurulduğunun tespitine; karar verilmiş olup,kararın adresleri tespit edilemeyenmirasçılar FUAT ŞAHİN ve SERAB WALTER'e tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 21/11/2023

Basın No: ILN01941054

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