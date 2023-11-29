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T.C.

KARŞIYAKA 3. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2022/743

Davacı MUSA ŞERİF BOZKURT ileDavalı MEHLİBAR AHMEDOVA BOZKURT arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle; Davalı Bulgaristan Cumhuriyeti uyruklu Mehlibar Ahmedova Mustafova'nın dava dilekçesinde bildirilen adresine tebligat çıkarılmış tebligat kişinin tanınmadığından iade dönmüş, adres araştırması yapılmış, yeni adresine de tebligat çıkarılmış ancak iade dönmüş olup, davalıya dava dilekçesinin özetinin ve tensip zaptının özetinin gazete ilan yolu ile tebliğine karar verilmekle, buna esas olmak üzere;Davacının dava dilekçesinden özetle; davalı ile 09/07/2021 tarihinde evlendiklerini, müşterek çocuklarının bulunmadığını, davalının davacıya karşı ilgisiz, soğuk, uzak ve sinirli bir şekilde davrandığını, davalının ailesini ziyaret etmek istediğini söylediğini, davacının bu isteği olumlu karşıladığını, davalının ailesini ziyaret edeceğini söyleyerek evden ayrıldığını ve tekrar geri dönmediğini, davacının davalıya telefon ile ulaşamadığını, davalının eylül 2021 tarihinde beri eve dönmediğini bu sebeple tarafların boşanmalarına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkememizce ön inceleme duruşma günü 20/03/2024 günü saat 10:30'a bırakılmıştır.

Davalı Mehlibar Ahmedova Mustafova'nın

İş bu ilanın, ilanen tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık kesin süre içende HMK.'nun 129.maddesindeki hususları taşıyan cevap dilekçesini sunması, delillerinin sunarak bildirmesi, ilk itirazlarını ileri sürmesi, aksi halde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamının inkar etmiş sayılacağı, yine belirtilen ön inceleme duruşma gün ve saatinde duruşmada hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, sulh için gerekli hazırlıkları yapmanız, ön inceleme duruşmasına katılmadığınız takdirde yokluğunuzda yapılacak işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, (HMK.nun 122,126,127,128,139,147/2,318 maddeleri gereğince) hususları;

Yukarıda isim ve soy ismi yazılı davalı, Mehlibar Ahmedova Mustafova'ye; yukarıda yazılı dava dilekçesinin özetinin, tensip zaptının özetinin ve ön inceleme duruşma gününe ilişkin tensip zaptı özetinin ve ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğ olunur. 16/11/2023

Basın No: ILN01941231

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