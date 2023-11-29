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İZMİR 13. SULH HUKUK MAHKEMESİ

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Giriş Tarihi 30 Kasım 2023, 00:01 Güncelleme 30 Kasım 2023, 00:01
Giriş Tarihi 29 Kasım 2023, 00:00 Güncelleme 30 Kasım 2023, 00:01

İ L A N

T.C. İZMİR 13. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/1518 Esas23/11/2023 Konu : Basın ilanıİ L A N

FADİME BÜYÜKKABAKCI ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen AHMET BÜYÜKKABAKCI'nın gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 23/11/2023

GAİP TC KİMLİK NO : 61261439282

ADI SOYADI : AHMET BÜYÜKKABAKCI

BABA ADI : ABDÜLBAKİ

ANA ADI : ALİME NACİYE

DOĞUM TARİHİ : 05/11/1960

DOĞUM YERİ : ERMENEK

Basın No: ILN01941247

#ilan.gov.tr

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