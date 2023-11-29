T.C.

BATMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından Batman İli Merkez İlçesinde parseli ve kamulaştırılacak alanı aşağıda ayrıntılı olarak belirtilen taşınmazlar için kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili talepli dava açılmış olup davalıların duruşmanın atılı bulunduğu 28/02/2024 tarihinde mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri aksi takdirde HMK'nin 147/2 maddesi gereğince duruşmaya yokluklarında devam olunarak karar verileceği ve itiraz edemeyecekleri, kamulaştırma kanunun 14. maddesinde öngörülen ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin TEİAŞ Genel Müdürlüğüne yöneltileceği dava açılmadığı takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği, mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıflar Bankası Batman Şubesine yatırılacağı ve yatırılan bedel üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, davalıların (maliklerin) konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini, ilan tarihinden 7 gün sonra iki hafta içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca İLANEN tebliğ olunur.21/11/2023

ESAS NO DAVALI DAVALI DAVALI MEVKİ VE MİKTAR 2023/518 1-Abdullah Vural 2-Abdulmecit Özdemir 3-Agit Feryat Demirer 4-Aydil Nalan Borak 5-Aysel Özdemir 6-Ayzen Demirer 7-Bedia Gümüş 8-Bengi Demirer 9-Bilal Servan Önem 10-Burhan Yılmaz 11-Cengiz Özdemir 12-Ekrem Özdemir 13-Emin Nuhat Ramanlı 14-Esen Aydiş 15-Fahriye Dursun 16-Fatım Cuma 17-Fazilet Direkçi 18-Ferhat Ramanlı 19-Ferzuhat Demirer 20-Fikret Özdemir 21-Halime Özdemir 22-Hamdiye Demir 23-Haver Demirer 24-Hayem Demirer 25-Hikmet Taylan 26-Hilmi Demirer 27-Hülya Kılıç 28-Hüner Demirer 29-ibrahim Ramanlı 30-Kenan Yılmaz 31-Mahmut Özdemir 32-Makbule Ramanlı 33-Mehbat Borak 34-Mithat Özdemir 35-Nafiye Karahan 36-Nurhan Haşimoğlu 37-Orhan Yılmaz 38-Perihan Demirer 39-Saide Hasret Ramanlı 40-Sebahat Özdemir 41-Sedat Vural 42-Seher Başırer 43-Selçuk Vural 44-Serdar Ramanlı 45-Sehat Ramanlı 46-Sertip Demirer 47-Server Vural 48-Servet Erpolat 49-Servet Özdemir 50-Sibel Vural Öztemel 51-Süleyman Özdemir 52-Şehmus Özdemir 53-Şehnaz Ramanlı 54-Şirin Demirer 55-Şöhret Kaya 56-Şükriye Demir 57-Zozan Al Batman Merkez Şikeftan Köyü 539 Parsel 19.507,94 m²

2023/520 1-Abdullah Vural 2-Abdulmecit Özdemir 3-Agit Feryat Demirer 4-Aydil Nalan Borak 5-Aysel Özdemir 6-Ayzen Demirer 7-Bedia Gümüş 8-Bedriye Ramanlı 9-Bengi Demirer 10-Burhan Ramanlı 11-Burhan Yılmaz 12-Cengiz Özdemir 13-Ekrem Özdemir 14-Emin Nuhat Ramanlı 15-Esen Aydiş 16-Fahriye Dursun 17-Fatım Cuma 18-Fazilet Direkçi 19-Ferhat Ramanlı 20-Ferzuhat Demirer 21-Fikret Özdemir 22-Halime Özdemir 23-Hamdiye Demir 24-Haver Demirer 25-Hayem Demirer 26-Hikmet Taylan 27-Hilmi Demirer 28-Hülya Kılıç 29-Hüner Demirer 30-İbrahim Ramanlı 31-İbrahim Ramanlı 32-İdris Özdemir 33-Kenan Yılmaz 34-Mahmut Özdemir 35-Makbule Ramanlı 36-Mehbat Borak 37-Melek Kılınç 38-Mithat Özdemir 39-Nafiye Karahan 40-Nurhan Haşimoğlu 41-Orhan Yılmaz 42-Perihan Demirer 43-Saide Hasret Ramanlı 44-Sebahat Özdemir 45-Sedat Vural 46-Seher Barışer 47-Selçuk Vural 48-Serdar Ramanlı 49-Serhat Ramanlı 50-Sertip Demirer 51-Server Vural 52-Servet Erpolat 53-Servet Özdemir 54-Sibel Vural Öztemel 55-Süleyman Özdemir 56-Şehmus Özdemir 57-Şehnaz Ramanlı 58-Şirin Demirer 59-Şükriye Demir 60-Zozan Al Batman Merkez Şikeftan Köyü 625 Parsel 81,00 m²

2023/522 1-Abdullah Vural 2-Abdulmecit Özdemir 3-Agit Feryat Demirer 4-Aydil Nalan Borak 5-Aysel Özdemir 6-Ayzen Demirer 7-Bedia Gümüş 8-Bengi Demirer 9-Burhan Ramanlı 10-Burhan Yılmaz 11-Cengiz Özdemir 12-Ekrem Özdemir 13-Emin Nuhat Ramanlı 14-Esen Aydiş 15-Fahriye Dursun 16-Fatım Cuma 17-Faysal Özdemir 18-Fazilet Direkçi 19-Ferhat Ramanlı 20-Ferzuhat Demirer 21-Fikret Özdemir 22-Halime Özdemir 23-Hamdiye Demir 24-Haver Demirer 25-Hayem Demirer 26-Hikmet Taylan 27-Hilmi Demirer 28-Hülya Kılıç 29-Hüner Demirer 30-İbrahim Özdemir 31-İbrahim Ramanlı 32-İdris Özdemir 33-Kenan Yılmaz 34-Mahmut Özdemir 35-Makbule Ramanlı 36-Mehbat Borak 37-Mithat Özdemir 38-Nafiye Karahan 39-Nurhan Haşimoğlu 40-Orhan Yılmaz 41-Perihan Demirer 42-Saide Hasret Ramanlı 43-Sebahat Özdemir 44-Sedat Vural 45-Seher Başırer 46-Selçuk Vural 47-Serdar Ramanlı 48-Serhat Ramanlı 49-Sertip Demirer 50-Server Vural 51-Servet Erpolat 52-Servet Özdemir 53-Sibel Vural Öztemel 54-Süleyman Özdemir 55-Şehmus Özdemir 56-Şehnaz Ramanlı 57-Şirin Demirer 58-Şükriye Demir 59-Zozan Al Batman Merkez Şikeftan Köyü 627 Parsel 225,00 m²

2023/524 1-Abdullah Vural 2-Abdulmecit Özdemir 3-Agit Feryat Demirer 4-Aydil Nalan Borak 5-Aysel Özdemir 6-Ayzen Demirer 7-Bedia Gümüş 8-Bengi Demirer 9-Burhan Yılmaz 10-Cengiz Özdemir 11-Ekrem Özdemir 12-Emin Nuhat Ramanlı 13-Esen Aydiş 14-Fahriye Dursun 15-Fatım Cuma 16-Fazilet Direkçi 17-Ferhat Ramanlı 18-Ferzuhat Demirer 19-Fikret Özdemir 20-Halime Özdemir 21-Hamdiye Demir 22-Haver Demirer 23-Hayem Demirer 24-Hikmet Taylan 25-Hilmi Demirer 26-Hülya Kılıç 27-Hüner Demirer 28-İbrahim Özdemir 29-İbrahim Ramanlı 30-Kenan Yılmaz 31-Mahmut Özdemir 32-Makbule Ramanlı 33-Mehbat Borak 34-Mithat Özdemir 35-Nafiye Karahan 36-Nurhan Haşimoğlu 37-Orhan Yılmaz 38-Perihan Demirer 39-Saide Hasret Ramanlı 40-Sebahat Özdemir 41-Sedat Vural 42-Seher Başırer 43-Selçuk Vural 44-Serdar Ramanlı 45-Serhat Ramanlı 46-Sertip Demirer 47-Server Vural 48-Servet Erpolat 49-Servet Özdemir 50-Sibel Vural Öztemel 51-Süleyman Özdemir 52-Şehmus Özdemir 53-Şehnaz Ramanlı 54-Şirin Demirer 55-Şükriye Demir 56-Zozan Al Batman Merkez Şikeftan Köyü 629 Parsel 25.459,18 m²

2023/526 1-Abdullah Vural 2-Abdulmecit Özdemir 3-Agit Feryat Demirer 4-Aydil Nalan Borak 5-Aysel Özdemir 6-Ayzen Demirer 7-Bedia Gümüş 8-Bedriye Ramanlı 9-Bengi Demirer 10-Burhan Yılmaz 11-Burhan Ramanlı 12-Cengiz Özdemir 13-Ekrem Özdemir 14-Emin Nuhat Ramanlı 15-Esen Aydiş 16-Fahriye Dursun 17-Fatım Cuma 18-Faysal Özdemir 19-Fazilet Direkçi 20-Ferhat Ramanlı 21-Ferzuhat Demirer 22-Fikret Özdemir 23-Halime Özdemir 24-Hamdiye Demir 25-Haver Demirer 26-Hayem Demirer 27-Hikmet Taylan 28-Hilmi Demirer 29-Hülya Kılıç 30-Hüner Demirer 31-İbrahim Özdemir 32-İbrahim Ramanlı 33-İdris Özdemir 34-Kenan Yılmaz 35-Mahmut Özdemir 36-Makbule Ramanlı 37-Mehbat Borak 38-Melek Kılıç 39-Mithat Özdemir 40-Nafiye Karahan 41-Nurhan Haşimoğlu 42-Orhan Yılmaz 43-Perihan Demirer 44-Saide Hasret Ramanlı 45-Sebahat Özdemir 46-Sedat Vural 47-Seher Başırer 48-Selçuk Vural 49-Serdar Ramanlı 50-Sehat Ramanlı 51-Sertip Demirer 52-Server Vural 53-Servet Erpolat 54-Servet Özdemir 55-Sibel Vural Öztemel 56-Süleyman Özdemir 57-Şehmus Özdemir 58-Şehnaz Ramanlı 59-Şirin Demirer 60-Şükriye Demir 61-Zozan Al Batman Merkez Şikeftan Köyü 632 Parsel 81,00 m²

2023/528 1-Aydil Nalan Borak 2-Aysel Özdemir 3-Ayzen Demirer 4-Bengi Demirer 5-Burhan Ramanlı 6-Burhan Yılmaz 7-Cengiz Özdemir 8-Ekrem Özdemir 9-Emin Nuhat Ramanlı 10-Esen Aydiş 11-Fatım Cuma 12-Ferhat Ramanlı 13-Ferzuhat Demirer 14-Fikret Bozaslan 15-Fikret Özdemir 16-Halime Özdemir 17-Haver Demirer 18-Heyam Demirer 19-Hikmet Taylan 20-Hilmi Demirer 21-Hülya Kılıç 22-Hüner Demirer 23-İbrahim Özdemir 24-İbrahim Ramanlı 25-İdris Özdemir 26-Kenan Yılmaz 27-Mahmut Özdemir 28-Makbule Ramanlı 29-Mebahat Özdemir 30-Melek Kılıç 31-Nafiye Karahan 32-Nurhan Haşimoğlu 33-Orhan Yılmaz 34-Perihan Demirer 35-Saide Hasret Ramanlı 36-Sebahat Özdemir 37-Serdar Ramanlı 38-Serhat Ramanlı 39-Sertip Demirer 40-Servet Erpolat 41-Servet Özdemir 42-Süleyman Özdemir 43-Şirin Demirer 44-Zozan Al Batman Merkez Şikeftan Köyü 617 Parsel 46,30 m²

Basın No: ILN01941668

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