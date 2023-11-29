T.C.
BATMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından Batman İli Merkez İlçesinde parseli ve kamulaştırılacak alanı aşağıda ayrıntılı olarak belirtilen taşınmazlar için kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili talepli dava açılmış olup davalıların duruşmanın atılı bulunduğu 28/02/2024 tarihinde mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri aksi takdirde HMK'nin 147/2 maddesi gereğince duruşmaya yokluklarında devam olunarak karar verileceği ve itiraz edemeyecekleri, kamulaştırma kanunun 14. maddesinde öngörülen ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin TEİAŞ Genel Müdürlüğüne yöneltileceği dava açılmadığı takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği, mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıflar Bankası Batman Şubesine yatırılacağı ve yatırılan bedel üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, davalıların (maliklerin) konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini, ilan tarihinden 7 gün sonra iki hafta içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca İLANEN tebliğ olunur.21/11/2023
|ESAS NO
|DAVALI
|DAVALI
|DAVALI
|MEVKİ VE MİKTAR
|2023/518
|1-Abdullah Vural
2-Abdulmecit Özdemir
3-Agit Feryat Demirer
4-Aydil Nalan Borak
5-Aysel Özdemir
6-Ayzen Demirer
7-Bedia Gümüş
8-Bengi Demirer
9-Bilal Servan Önem
10-Burhan Yılmaz
11-Cengiz Özdemir
12-Ekrem Özdemir
13-Emin Nuhat Ramanlı
14-Esen Aydiş
15-Fahriye Dursun
16-Fatım Cuma
17-Fazilet Direkçi
18-Ferhat Ramanlı
19-Ferzuhat Demirer
20-Fikret Özdemir
|21-Halime Özdemir
22-Hamdiye Demir
23-Haver Demirer
24-Hayem Demirer
25-Hikmet Taylan
26-Hilmi Demirer
27-Hülya Kılıç
28-Hüner Demirer
29-ibrahim Ramanlı
30-Kenan Yılmaz
31-Mahmut Özdemir
32-Makbule Ramanlı
33-Mehbat Borak
34-Mithat Özdemir
35-Nafiye Karahan
36-Nurhan Haşimoğlu
37-Orhan Yılmaz
38-Perihan Demirer
39-Saide Hasret Ramanlı
40-Sebahat Özdemir
|41-Sedat Vural
42-Seher Başırer
43-Selçuk Vural
44-Serdar Ramanlı
45-Sehat Ramanlı
46-Sertip Demirer
47-Server Vural
48-Servet Erpolat
49-Servet Özdemir
50-Sibel Vural Öztemel
51-Süleyman Özdemir
52-Şehmus Özdemir
53-Şehnaz Ramanlı
54-Şirin Demirer
55-Şöhret Kaya
56-Şükriye Demir
57-Zozan Al
|Batman Merkez
Şikeftan Köyü 539 Parsel 19.507,94 m²
|2023/520
|1-Abdullah Vural
2-Abdulmecit Özdemir
3-Agit Feryat Demirer
4-Aydil Nalan Borak
5-Aysel Özdemir
6-Ayzen Demirer
7-Bedia Gümüş
8-Bedriye Ramanlı
9-Bengi Demirer
10-Burhan Ramanlı
11-Burhan Yılmaz
12-Cengiz Özdemir
13-Ekrem Özdemir
14-Emin Nuhat Ramanlı
15-Esen Aydiş
16-Fahriye Dursun
17-Fatım Cuma
18-Fazilet Direkçi
19-Ferhat Ramanlı
20-Ferzuhat Demirer
21-Fikret Özdemir
|22-Halime Özdemir
23-Hamdiye Demir
24-Haver Demirer
25-Hayem Demirer
26-Hikmet Taylan
27-Hilmi Demirer
28-Hülya Kılıç
29-Hüner Demirer
30-İbrahim Ramanlı
31-İbrahim Ramanlı
32-İdris Özdemir
33-Kenan Yılmaz
34-Mahmut Özdemir
35-Makbule Ramanlı
36-Mehbat Borak
37-Melek Kılınç
38-Mithat Özdemir
39-Nafiye Karahan
40-Nurhan Haşimoğlu
41-Orhan Yılmaz
42-Perihan Demirer
|43-Saide Hasret Ramanlı
44-Sebahat Özdemir
45-Sedat Vural
46-Seher Barışer
47-Selçuk Vural
48-Serdar Ramanlı
49-Serhat Ramanlı
50-Sertip Demirer
51-Server Vural
52-Servet Erpolat
53-Servet Özdemir
54-Sibel Vural Öztemel
55-Süleyman Özdemir
56-Şehmus Özdemir
57-Şehnaz Ramanlı
58-Şirin Demirer
59-Şükriye Demir
60-Zozan Al
|Batman Merkez
Şikeftan Köyü 625 Parsel 81,00 m²
|2023/522
|1-Abdullah Vural
2-Abdulmecit Özdemir
3-Agit Feryat Demirer
4-Aydil Nalan Borak
5-Aysel Özdemir
6-Ayzen Demirer
7-Bedia Gümüş
8-Bengi Demirer
9-Burhan Ramanlı
10-Burhan Yılmaz
11-Cengiz Özdemir
12-Ekrem Özdemir
13-Emin Nuhat Ramanlı
14-Esen Aydiş
15-Fahriye Dursun
16-Fatım Cuma
17-Faysal Özdemir
18-Fazilet Direkçi
19-Ferhat Ramanlı
20-Ferzuhat Demirer
21-Fikret Özdemir
|22-Halime Özdemir
23-Hamdiye Demir
24-Haver Demirer
25-Hayem Demirer
26-Hikmet Taylan
27-Hilmi Demirer
28-Hülya Kılıç
29-Hüner Demirer
30-İbrahim Özdemir
31-İbrahim Ramanlı
32-İdris Özdemir
33-Kenan Yılmaz
34-Mahmut Özdemir
35-Makbule Ramanlı
36-Mehbat Borak
37-Mithat Özdemir
38-Nafiye Karahan
39-Nurhan Haşimoğlu
40-Orhan Yılmaz
41-Perihan Demirer
42-Saide Hasret Ramanlı
|43-Sebahat Özdemir
44-Sedat Vural
45-Seher Başırer
46-Selçuk Vural
47-Serdar Ramanlı
48-Serhat Ramanlı
49-Sertip Demirer
50-Server Vural
51-Servet Erpolat
52-Servet Özdemir
53-Sibel Vural Öztemel
54-Süleyman Özdemir
55-Şehmus Özdemir
56-Şehnaz Ramanlı
57-Şirin Demirer
58-Şükriye Demir
59-Zozan Al
|Batman Merkez
Şikeftan Köyü 627 Parsel 225,00 m²
|2023/524
|1-Abdullah Vural
2-Abdulmecit Özdemir
3-Agit Feryat Demirer
4-Aydil Nalan Borak
5-Aysel Özdemir
6-Ayzen Demirer
7-Bedia Gümüş
8-Bengi Demirer
9-Burhan Yılmaz
10-Cengiz Özdemir
11-Ekrem Özdemir
12-Emin Nuhat Ramanlı
13-Esen Aydiş
14-Fahriye Dursun
15-Fatım Cuma
16-Fazilet Direkçi
17-Ferhat Ramanlı
18-Ferzuhat Demirer
19-Fikret Özdemir
20-Halime Özdemir
|21-Hamdiye Demir
22-Haver Demirer
23-Hayem Demirer
24-Hikmet Taylan
25-Hilmi Demirer
26-Hülya Kılıç
27-Hüner Demirer
28-İbrahim Özdemir
29-İbrahim Ramanlı
30-Kenan Yılmaz
31-Mahmut Özdemir
32-Makbule Ramanlı
33-Mehbat Borak
34-Mithat Özdemir
35-Nafiye Karahan
36-Nurhan Haşimoğlu
37-Orhan Yılmaz
38-Perihan Demirer
39-Saide Hasret Ramanlı
40-Sebahat Özdemir
|41-Sedat Vural
42-Seher Başırer
43-Selçuk Vural
44-Serdar Ramanlı
45-Serhat Ramanlı
46-Sertip Demirer
47-Server Vural
48-Servet Erpolat
49-Servet Özdemir
50-Sibel Vural Öztemel
51-Süleyman Özdemir
52-Şehmus Özdemir
53-Şehnaz Ramanlı
54-Şirin Demirer
55-Şükriye Demir
56-Zozan Al
|Batman Merkez
Şikeftan Köyü 629 Parsel 25.459,18 m²
|2023/526
|1-Abdullah Vural
2-Abdulmecit Özdemir
3-Agit Feryat Demirer
4-Aydil Nalan Borak
5-Aysel Özdemir
6-Ayzen Demirer
7-Bedia Gümüş
8-Bedriye Ramanlı
9-Bengi Demirer
10-Burhan Yılmaz
11-Burhan Ramanlı
12-Cengiz Özdemir
13-Ekrem Özdemir
14-Emin Nuhat Ramanlı
15-Esen Aydiş
16-Fahriye Dursun
17-Fatım Cuma
18-Faysal Özdemir
19-Fazilet Direkçi
20-Ferhat Ramanlı
21-Ferzuhat Demirer
22-Fikret Özdemir
|23-Halime Özdemir
24-Hamdiye Demir
25-Haver Demirer
26-Hayem Demirer
27-Hikmet Taylan
28-Hilmi Demirer
29-Hülya Kılıç
30-Hüner Demirer
31-İbrahim Özdemir
32-İbrahim Ramanlı
33-İdris Özdemir
34-Kenan Yılmaz
35-Mahmut Özdemir
36-Makbule Ramanlı
37-Mehbat Borak
38-Melek Kılıç
39-Mithat Özdemir
40-Nafiye Karahan
41-Nurhan Haşimoğlu
42-Orhan Yılmaz
43-Perihan Demirer
44-Saide Hasret Ramanlı
|45-Sebahat Özdemir
46-Sedat Vural
47-Seher Başırer
48-Selçuk Vural
49-Serdar Ramanlı
50-Sehat Ramanlı
51-Sertip Demirer
52-Server Vural
53-Servet Erpolat
54-Servet Özdemir
55-Sibel Vural Öztemel
56-Süleyman Özdemir
57-Şehmus Özdemir
58-Şehnaz Ramanlı
59-Şirin Demirer
60-Şükriye Demir
61-Zozan Al
|Batman Merkez
Şikeftan Köyü 632 Parsel 81,00 m²
|2023/528
|1-Aydil Nalan Borak
2-Aysel Özdemir
3-Ayzen Demirer
4-Bengi Demirer
5-Burhan Ramanlı
6-Burhan Yılmaz
7-Cengiz Özdemir
8-Ekrem Özdemir
9-Emin Nuhat Ramanlı
10-Esen Aydiş
11-Fatım Cuma
12-Ferhat Ramanlı
13-Ferzuhat Demirer
14-Fikret Bozaslan
15-Fikret Özdemir
|16-Halime Özdemir
17-Haver Demirer
18-Heyam Demirer
19-Hikmet Taylan
20-Hilmi Demirer
21-Hülya Kılıç
22-Hüner Demirer
23-İbrahim Özdemir
24-İbrahim Ramanlı
25-İdris Özdemir
26-Kenan Yılmaz
27-Mahmut Özdemir
28-Makbule Ramanlı
29-Mebahat Özdemir
30-Melek Kılıç
|31-Nafiye Karahan
32-Nurhan Haşimoğlu
33-Orhan Yılmaz
34-Perihan Demirer
35-Saide Hasret Ramanlı
36-Sebahat Özdemir
37-Serdar Ramanlı
38-Serhat Ramanlı
39-Sertip Demirer
40-Servet Erpolat
41-Servet Özdemir
42-Süleyman Özdemir
43-Şirin Demirer
44-Zozan Al
|Batman Merkez
Şikeftan Köyü 617 Parsel 46,30 m²
Basın No: ILN01941668
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