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T.C. ADIYAMAN 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

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Giriş Tarihi 28 Kasım 2023, 00:00 Güncelleme 28 Kasım 2023, 07:09
Giriş Tarihi 28 Kasım 2023, 00:00 Güncelleme 28 Kasım 2023, 07:09

İLAN

T.C. ADIYAMAN 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

ESAS NO : 2021/190 Davacı, ZEYNEL KARAKUŞ ileDavalı, KAYAÖNÜ TÜZEL KİŞİLİĞİ ADINA KÖY MUHTARLIĞI ve ADIYAMAN HAZİNE İDARESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;Dava konusu Adıyaman İli Merkez İlçesi T. Petrolleri Mah. 109 Ada 91 parsel sayılı taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Mahkememizin 2021/190 Esas sayılı dosyasına başvurmaları gerektiği ilan olunur. 12/10/2023

Basın No: ILN01940313

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