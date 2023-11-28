İLAN T.C. ADIYAMAN 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

ESAS NO : 2021/190 Davacı, ZEYNEL KARAKUŞ ileDavalı, KAYAÖNÜ TÜZEL KİŞİLİĞİ ADINA KÖY MUHTARLIĞI ve ADIYAMAN HAZİNE İDARESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;Dava konusu Adıyaman İli Merkez İlçesi T. Petrolleri Mah. 109 Ada 91 parsel sayılı taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Mahkememizin 2021/190 Esas sayılı dosyasına başvurmaları gerektiği ilan olunur. 12/10/2023

Basın No: ILN01940313

#ilan.gov.tr