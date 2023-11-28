KANTİN KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

KİLİS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı: Müdürlüğümüze bağlı Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi içerisinde bulunan 192 m2 lik yerin kantin olarak kiraya verilmesi ihalesi İşi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

Sıra No Sağlık Tesisi Adı Niteliği Toplam (Açık ve Kapalı) Kira Alanı Kiralama Süresi Yer Tesliminden İtibaren (12 Ay) Tahmini Yıllık Kira Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) (% 6) İhale Gün ve Saati 1 Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi Kantin 192 m2 31.12.2024 Tarihine Kadar 2.933,133,28.-TL 293.313,33.-TL 11.12.2023 / 14:30

Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı: Kilis İl Sağlık Müdürlüğü (Öncüpınar Mah. Öncüpınaryolbir Sokak. No:3 A Kilis) Satın alma biriminden ücretsiz görülebilir ve yine aynı adresten, Kilis Devlet Hastanesi hesabına IBAN No: Kilis Halk Bankası Merkez Şube TR91 0001 2009 6800 0005 0001 72 hesabına 400,00 TL (DörtyüzTL) şartname bedeli yatırılarak makbuz karşılığında satın alınabilir.

İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı: Kilis İl Sağlık Müdürlüğü (Öncüpınar Mah. Öncüpınaryolbir Sokak. No:3 A Kilis) 2.Kat toplantı salonunda belirtilen ihale gün ve saatinde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır. Muhammen bedeli: Tahmin edilen yıllık kira bedeli yukarıdaki tabloda belirtilmiştir. Geçici teminat miktarı: Hizmet yerine ait geçici teminat bedeli yukarıdaki tabloda belirtilmiştir. Nakit Geçici teminat bedelleri (Kilis Devlet Hastanesi hesabına IBAN No: Kilis Halk Bankası Merkez Şube TR91 0001 2009 6800 0005 0001 72) Kilis Kurumlar Döner Sermaye Saymanlık Muhasebe Müdürlüğü hesabına yatırılacaktır. İsteklilerin tekliflerini hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği, en son teklif verme süresi: İstekliler ihale saatine kadar Kilis İl Sağlık Müdürlüğü 2.Kat toplantı salonunda hazır bulunacak ihale komisyonuna ve/veya Kilis İl Sağlık Müdürlüğü 1.Kat satın alma servisine, istenen belgelerle birlikte tekliflerini yazılı olarak sunacaklardır. Posta ile yapılacak başvurularda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyon Başkanlığına ulaşması zorunludur. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve Komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

İstekliler, aşağıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi ve teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu: İstekliye ait son 6 (Altı) ay içerisinde alınmış kanuni ikametgah belgesi, İstekliye ait ilgili Nüfus Müdürlüğünden alınmış Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdan örneği (T.C.Kimlik Numaralı) veya nüfus cüzdanı fotokopisi, tüzel kişi olması durumunda oda sicil kayıt sureti ya da noter tasdikli sureti ve vergi numarasının bildirilmesi, Türkiye'de tebligat için adres gösterilmesi,

Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi Kurumlar Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü hesabına (IBAN No: Kilis Halk Bankası Merkez Şube TR91 0001 2009 6800 0005 0001 72) geçici teminatın yatırıldığına dair dekont veya herhangi bir bankadan alınacak teminat mektubu (süresiz), İsteklilerin tüzel kişi olması durumunda mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Meslek odalarından Kantin – Kafeterya – Büfe vb. işler ile iştigal ettiğine dair Meslek Odası Belgesi. İsteklilerin gerçek kişi olması durumunda Kantin – Kafeterya – Büfe işi ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı 05.06.1986 tarih ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanun hükümlerine göre Mesleki Eğitim Merkezlerinde verilen Kantin – Kafeterya – Büfe işleri ile ilgili Meslek ve Teknik Eğitim Diploması, Sertifikası, Kurs Bitirme, Ustalık, Kalfalık belgelerinden herhangi birine sahip olması gerekmektedir. İhaleye katılacak isteklilerin, hali hazırda veya daha önce Kamu Tesislerinde en az 400 yataklı sağlık kuruluşlarında kantin-büfe-kafeterya işletmesi gerekmektedir. İstekliler daha önce veya hali hazırda bir Kamu Sağlık Tesislerinde kantin-büfe-kafeterya işlettiğine dair belgeyi ihale dosyasında sunmak zorundadır. İstekliler çalıştırdığı kurumdan vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belgeyi ibraz etmek zorundadır. Bu belgeleri ibraz etmeyenler değerlendirme dışı bırakılacaktır. İhaleye katılacak olanlar, ihale konusu işin tanımına uygun düzenlenmiş, tahmin edilen bedelin en az % 50'si oranında iş deneyim belgesini sunmak zorundadır.