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T.C.

KONYA 7. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNDEN

ESAS NO : 2023/1277 Esas

DAVALI : CENGİZ KOÇ T.C.No:442******52

Soğanlı Mah.Ziya Gökalp Sk. No. 13 / 11 Bahçelievler/ İSTANBUL

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip zaptını gönderir davetiye çıkarılmış, adresinizde tanınmadığınız nedeniyle tebligat yapılamamıştır. Mahkememizce yurt içi adresiniz itibariyle Emniyet Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğü itibariyle adres araştırmaları yapılmış, olumlu sonuç alınamamış olup, davacı vekilinin de talebi doğrultusunda dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Ekte gönderilen dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliğinden itibaren 2 hafta içinde cevap ve delil dilekçesinizi masrafları ile mahkememize bildirmeniz, bildirmediğiniz takdirde dava dilekçesindeki iddiaları inkar etmiş sayılacağı hususu ihtaren ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01937879

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