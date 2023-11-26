T.C.

KIRIKKALE İCRA DAİRESİ

2021/1 İFLAS

22/11/2023 TARİH VE 1'NOLU MUVAKKAT DAĞITIM PAY CETVELİ İLANI

Müflisin Adı Soyadı ve Yerleşim Yeri: (İflas Nedeniyle) Tasfiye Halinde Ali Ağaoğlu Petrol İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Müflisin Ticaret Sicil Numarası : 5981 Tepebaşı Mh. Menderes Cd. No:38-1 Merkez/Kırıkkale KIRIKKALE

Müflis (İflas Nedeniyle) Tasfiye Halinde Ali Ağaoğlu Petrol İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında ikinci alacaklılar toplantısında alınan karar ve yetkiye istinaden İflas İdaresi tarafından düzenlenen 22/11/2023 tarih ve 1'nolu muvakkat dağıtım pay cetveli Kırıkkale İcra Dairesi'nce incelemeye hazır bulundurulmuştur.

22/11/2023 tarihinde Kırıkkale İcra Dairesi (Kırıkkale Adliyesi 1. Kat) divanhanesine asılmış ve ayrıca dairemizde Satış Bürosunda incelenmek üzere hazır edilmiştir.

İİK'nın 206, 249, 250 ve 252. Maddeleri gereği ilan olunur.

Basın No: ILN01938381

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