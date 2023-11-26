KAYSERİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Aşağıda adı - soyadı veya ünvanı yazılı mükelleflere ait ödeme emirleri mükelleflerin en son bilinen adreslerini terketmeleri nedeni ile bila tebliğ iade edilmiştir. 213 Sayılı V.U.K nun 104. - 105. maddeleri gereğince ilan yazısının yayımlandığı tarihi izleyen 15. günü ilan tarihi olarak kabul edilir. İlan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde dairemize müracaat etmeleri veya taahütlü mektup veya telgraf ile açık adreslerinin bildirilmesi halinde, kendilerine süre ile kayıtlı olmak üzere resmi tebligat yapılacağı; ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Dairemize müracaat etmeyip adreslerini bildirmeyenlere bir ay sonunda tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.