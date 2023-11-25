Örnek No:55*

T.C. SAKARYA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2023/116 SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/116 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Kayrancık Mahallesi, 2199 Ada 3 Parsel Sayılı, Arsa

Yüzölçümü : 201,58 m2 İmar Durumu :Yok Kıymeti : 201.580,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/01/2024 - 10:03 Bitiş Tarih ve Saati : 17/01/2024 - 10:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2024 - 10:03 Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2024 - 10:03

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Kayrancık Mahallesi, 2225 Ada 135 Parsel Sayılı, Tarla

Yüzölçümü : 577,61 m2 İmar Durumu :Yok Kıymeti : 216.603,75 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/01/2024 - 10:13 Bitiş Tarih ve Saati : 17/01/2024 - 10:13 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2024 - 10:13 Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2024 - 10:13

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Kayrancık Mahallesi, 2222 Ada 37 Parsel Sayılı, Tarla

Yüzölçümü : 244,47 m2 İmar Durumu :Yok Kıymeti : 317.811,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/01/2024 - 10:23 Bitiş Tarih ve Saati : 17/01/2024 - 10:23 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2024 - 10:23 Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2024 - 10:23

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Kayrancık Mahallesi, 2223 Ada 152 Parsel Sayılı, Tarla

Yüzölçümü : 247,51 m2 İmar Durumu :Yok Kıymeti : 321.763,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/01/2024 - 10:33 Bitiş Tarih ve Saati : 17/01/2024 - 10:33 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2024 - 10:33 Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2024 - 10:33

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Kayrancık Mahallesi, 2224 Ada 441 Parsel Sayılı, Tarla

Yüzölçümü : 367,97 m2 İmar Durumu :Yok Kıymeti : 459.962,50 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/01/2024 - 10:43 Bitiş Tarih ve Saati : 17/01/2024 - 10:43 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2024 - 10:43 Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2024 - 10:43

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Kayrancık Mahallesi, 2224 Ada 352 Parsel Sayılı, Tarla Vasıflı, 1.571,92 M2 Miktarlı Taşınmaz.

Yüzölçümü : 1.571,92 m2 İmar Durumu :Yok Kıymeti : 471.576,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/01/2024 - 10:53 Bitiş Tarih ve Saati : 17/01/2024 - 10:53 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2024 - 10:53 Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2024 - 10:53

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Kayrancık Mahallesi, 2225 Ada 89 Parsel Sayılı, Tarla

Yüzölçümü : 1.041,46 m2 İmar Durumu :Yok Kıymeti : 520.730,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/01/2024 - 11:03 Bitiş Tarih ve Saati : 17/01/2024 - 11:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2024 - 11:03 Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2024 - 11:03

8 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Kayrancık Mahallesi, 2231 Ada 237 Parsel Sayılı, Tarla

Yüzölçümü : 1.967,56 m2 İmar Durumu :Yok Kıymeti : 590.268,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/01/2024 - 11:13 Bitiş Tarih ve Saati : 17/01/2024 - 11:13 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2024 - 11:13 Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2024 - 11:13

9 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Kayrancık Mahallesi, 2231 Ada 108 Parsel Sayılı, Tarla

Yüzölçümü : 2.777,39 m2 İmar Durumu :Yok Kıymeti : 763.782,25 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/01/2024 - 11:23 Bitiş Tarih ve Saati : 17/01/2024 - 11:23 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2024 - 11:23 Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2024 - 11:23

10 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Kayrancık Mahallesi, 2215 Ada 33 Parsel Sayılı, Tarla

Yüzölçümü : 2.233,79 m2 İmar Durumu :Yok Kıymeti : 781.826,50 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/01/2024 - 11:33 Bitiş Tarih ve Saati : 17/01/2024 - 11:33 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2024 - 11:33 Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2024 - 11:33

11 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Kayrancık Mahallesi, 2223 Ada 43 Parsel Sayılı, Tarla Vasıflı, 635,14 M2 Miktarlı Taşınmaz.

Yüzölçümü : 635,14 m2 İmar Durumu :Yok Kıymeti : 792.925,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/01/2024 - 11:43 Bitiş Tarih ve Saati : 17/01/2024 - 11:43 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2024 - 11:43 Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2024 - 11:43

12 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Kayrancık Mahallesi, 2170Ada 121 Parsel Sayılı, Tarla

Yüzölçümü : 2.686,07 m2 İmar Durumu :Yok Kıymeti : 805.821,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/01/2024 - 11:53 Bitiş Tarih ve Saati : 17/01/2024 - 11:53 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2024 - 11:53 Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2024 - 11:53

13 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Kayrancık Mahallesi, 2221 Ada 16 Parsel Sayılı, Tarla Vasıflı, 755,44 M2 Miktarlı Taşınmaz.

Yüzölçümü : 755,44 m2 İmar Durumu :Yok Kıymeti : 868.756,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/01/2024 - 12:03 Bitiş Tarih ve Saati : 17/01/2024 - 12:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2024 - 12:03 Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2024 - 12:03

14 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Kayrancık Mahallesi, 2170 Ada 226 Parsel Sayılı, Tarla

Yüzölçümü : 3.483,34 m2 İmar Durumu :Yok Kıymeti : 870.835,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/01/2024 - 12:13 Bitiş Tarih ve Saati : 17/01/2024 - 12:13 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2024 - 12:13 Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2024 - 12:13

15 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Kayrancık Mahallesi, 2223 Ada 159 Parsel Sayılı, Tarla Vasıflı, 816,16 M2 Miktarlı Taşınmaz.

Yüzölçümü : 816,16 m2 İmar Durumu :Yok Kıymeti : 897.776,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/01/2024 - 12:23 Bitiş Tarih ve Saati : 17/01/2024 - 12:23 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2024 - 12:23 Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2024 - 12:23

16 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Kayrancık Mahallesi, 2230 Ada 60 Parsel Sayılı, Tarla

Yüzölçümü : 2.333,23 m2 İmar Durumu :Yok Kıymeti : 1.049.953,50 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/01/2024 - 13:31 Bitiş Tarih ve Saati : 17/01/2024 - 13:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2024 - 13:31 Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2024 - 13:31

17 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Kayrancık Mahallesi, 2223 Ada 159 Parsel Sayılı, Tarla

Yüzölçümü : 966,46 m2 İmar Durumu :Yok Kıymeti : 1.208.075,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/01/2024 - 13:41 Bitiş Tarih ve Saati : 17/01/2024 - 13:41 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2024 - 13:41 Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2024 - 13:41

18 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Kayrancık Mahallesi, 2178 Ada 262 Parsel Sayılı, Tarla

Yüzölçümü : 3.959,25 m2 İmar Durumu :Yok Kıymeti : 1.979.625,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/01/2024 - 13:51 Bitiş Tarih ve Saati : 17/01/2024 - 13:51 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2024 - 13:51 Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2024 - 13:51

19 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Kayrancık Mahallesi, 2189 Ada 263 Parsel Sayılı, Tarla

Yüzölçümü : 899,68 m2 İmar Durumu :Yok Kıymeti : 1.991.726,00 TL KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/01/2024 - 14:01 Bitiş Tarih ve Saati : 17/01/2024 - 14:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2024 - 14:01 Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2024 - 14:01

20 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Kayrancık Mahallesi, 2195 Ada 9 Parsel Sayılı, Tarla

Yüzölçümü : 2.168,20 m2 İmar Durumu :Yok Kıymeti : 2.168.200,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/01/2024 - 14:11 Bitiş Tarih ve Saati : 17/01/2024 - 14:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2024 - 14:11 Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2024 - 14:11

21 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Kayrancık Mahallesi, 2225 Ada 37 Parsel Sayılı, Tarla

Yüzölçümü : 1.431,35 m2 İmar Durumu :Yok Kıymeti : 2.199.945,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/01/2024 - 14:21 Bitiş Tarih ve Saati : 17/01/2024 - 14:21 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2024 - 14:21 Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2024 - 14:21

22 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Kayrancık Mahallesi, 2224 Ada 107 Parsel Sayılı, Tarla

Yüzölçümü : 4.943,15 m2 İmar Durumu :Yok Kıymeti : 2.224.417,50 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/01/2024 - 14:31 Bitiş Tarih ve Saati : 17/01/2024 - 14:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2024 - 14:31 Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2024 - 14:31

23 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Kayrancık Mahallesi, 2231 Ada 151 Parsel Sayılı, Tarla

Yüzölçümü : 3.335,62 m2 İmar Durumu :Yok Kıymeti : 2.334.934,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/01/2024 - 14:41 Bitiş Tarih ve Saati : 17/01/2024 - 14:41 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2024 - 14:41 Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2024 - 14:41

24 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Kayrancık Mahallesi, 2225 Ada 22 Parsel Sayılı, Tarla

Yüzölçümü : 889,14 m2 İmar Durumu :Yok Kıymeti : 2.472.078,00 TL KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/01/2024 - 14:51 Bitiş Tarih ve Saati : 17/01/2024 - 14:51 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2024 - 14:51 Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2024 - 14:51

25 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Kayrancık Mahallesi, 2231 Ada 247 Parsel Sayılı, Tarla

Yüzölçümü : 9.173,06 m2 İmar Durumu :Yok Kıymeti : 2.522.591,50 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/01/2024 - 15:00 Bitiş Tarih ve Saati : 18/01/2024 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2024 - 15:00 Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2024 - 15:00

22/11/2023

(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01938953

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